Azt hitte, Moszkvának dolgozik a Szíriáról alternatív nézeteket valló brit professzor

Az egyik csoport egy civilszervezet, amely szíriai kormányilletékesek ellen gyűjt bizonyítékot. A másik brit professzorok szervezete, amely szerint a nyugati propagandagépezet hamisítványai a vegyifegyver támadásokról szóló sokkoló videók.

Az egyik most beugratta és leleplezte a másikat.

A Spiegel német hírmagazin, a londoni Times és a BBC szerint Paul McKeigue edinburgh-i járványügyi és statisztikai genetika professzor, az úgynevezett Szíria Propaganda és Média Akciócsoport tagja, az orosz titkosszolgálatot felhasználva próbált ártani riválisainak.

Az akciócsoport szerint a nyugati szolgálatok és média próbálják destabilizálni és megbuktatni az atrocitásokkal vádolt szíriai kormányt. A 2018-as, nagy port felvert állítólagos dúmai vegyifegyver-támadás kapcsán a professzor például szembement a nyugati narratívával. Azt állította: kiszivárgott papírjai vannak, hogy az ügyben nyomozó nemzetközi szerv, a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet, az OPWC jelentése amerikai nyomásra nem vette figyelembe a delegáció két tagjának véleményét. Őszerintük előfordulhatott, hogy a szíriai légierő számlájára írt és úgymond klórgázzal végrehajtott támadást „megrendezték”. A professzor ehhez azt a saját állítását tette hozzá, hogy az áldozatokat „egy gázkamrában ölték meg”, majd az állítólagos helyszínre vitték.

A most megjelent tényfeltáró cikkek McKeige több száz oldalnyi e-mailezését szerezték meg. Ezekben a skót professzor egy magát „Ivánnak” nevező emberrel kommunikál, akiről úgy gondolja, hogy az orosz titkosszolgálat tagja.

Amit és ahogy ír, az felér azzal, hogy „felajánlotta szolgálatait” Moszkvának

– írta a Spiegel.

McKeige valójában az akciócsoportjával rivalizáló, Nemzetközi Igazságszolgáltatás és Elszámoltathatóság (CIJA) nevű nem kormányzati szervezet emberével beszélgetett, amely NGO bevallott missziója, hogy megakadályozza a szíriai háborús bűncselekményekre utaló bizonyítékok eltüntetését. Egy tanulmány „vállalkozói igazságszolgáltatásnak” nevezte a CIJA tevékenységét, amely „kitölti azt az űrt”, amire az államok jelenleg képtelenek a nemzetközi háborús igazságszolgáltatás terén – bár megjegyzik: kérdéses a szervezet elszámoltathatósága.

A CIJA által megszerzett dokumentumok alapján adtak ki elfogatási parancsot Németországban Dzsamil Hasszán, a Szíriai Légierő Hírszerzési főnöke ellen.

Willam Wiley, a CIJA alapítója – egykori hágai háborús törvényszéki elemző – azt állította:

önvédelemből csapták be a brit professzort, mert a civilszervezetnek „meg kellett védenie a jó hírét”,

hogy ne essen el az amúgy nyugati forrásokból származó finanszírozástól, és folytatni tudja az Aszad-kormány felelősségre vonását célzó munkáját. (Kanada például évente három millió dollárral száll be a 150 fős szervezet támogatásába.)

Közben az általuk beugratott brit professzor lelkesen kommunikált Ivánnal és próbálta rávenni egyes újságírók alaposabb megfigyelésére. McKeigue azzal védekezett, hogy „nem fér hozzá hadititkokhoz és olyanokkal is kapcsolatba lép információszerzés céljából, akiknek a tevékenységét nem támogatja”. Közben továbbra is azt állítja: akinek más a véleménye a szíriai háborúról, azt el akarják hallgattatni és szerinte őt is ezért vették célba.

Nyitókép: MTI/AP/Lefterisz Pitarakisz