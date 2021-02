Meglepő helyen bukkantak rá a világ legrégibb nagyüzemi sörfőzdéjére

Nyolc darab egység, egyenként 20 méter hosszú, 2,5 méter széles és mindegyikben 40 kerámiatartály, amelyekben gabona és víz keverékét forralták – így néz ki a világ eddig ismert legrégebbi sörfőzdéje.

Az akkor időkben ipari méretűnek számító sörgyárat Egyiptomban, Abüdosz ókóri temetkezési helyen fedezték fel amerikai és egyiptomi régészek. A felfedezést Mosztafa Vaziri, az Egyiptomi Antikvitások Legfelsőbb Tanácsa nevű szervezet főtitkára jelentette be.

Becsléseik szerint a Kairótól 450 kilométerre délre fekvő lelőhely több, mint ötezer éves. Az archeológusok szerint a sörfőzde Namer fáraó idejéből származik, aki időszámításunk előtt 3150 és 2613 között uralkodott – 63 éven át – és aki egyesítette Felső- és Alsó-Egyiptomot.

توصلت البعثة الأثرية المصرية الأمريكية المشتركة إلى الكشف عن ما يعتقد أنه أقدم مصنع لصناعة الجعة عالي الإنتاج في العالم بأبيدوس



The joint Egyptian-American archaeological mission, has uncovered what is believed to be the oldest high-production brewery in the world in Abydos