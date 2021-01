Lincoln idejét idézi Biden beiktatása

Washingtonba indulása előtt Joe Biden érzelmes beszéddel búcsúzott a hazájának számító Delaware államtól és megemlékezett rákban elhunyt fiáról. A fővárosban közben példátlan biztonsági intézkedéseket vezettek be a pandémia miatt és azért, hogy elkerüljék az ahhoz hasonló jeleneteket, mint amikor a távozó Donald Trump hívei megrohamozták a kongresszust.

A rendőrök mellett a biztosítást a Nemzeti Gárda több mint 20 ezer tagja végzi. Az FBI átvilágította az állományt, és 12 embert „szélsőjobboldali csoportokkal való kapcsolat vagy szélsőséges nézetek posztolása miatt” eltávolítottak a kivezényeltek közül.

Biden és leendő alelnöke, Kamala Harris nem ilyen beiktatásról álmodott: az ünneplő tömegek helyett egy kísértetiesen üres, egyenruhásoktól hemzsegő Washingtonnal néznek szembe. Kommentátorok Abraham Lincoln 1861-es beiktatásához hasonlítják a mostanit, amikor Amerikát már megcsapta a polgárháború előszele, Lincoln pedig merényletektől tartott.

A távozó Donald Trump – aki nem hajlandó elmenni utódja beiktatására – utolsó teljes munkanapján 143 embernek adott elnöki kegyelmet vagy mérsékelte büntetését. Köztük van korábbi stratégája és az amerikai jobboldal befolyásos ideológusa, a sikkasztással vádolt Steve Bannon és a fegyvertartási szabályokat megszegő rapper, Lil Wayne. A spekulációkra pontot téve ugyanakkor nem adott „előzetes kegyelmet” sem magának, sem családjának.

Trump egy videót is kiadott, amelyben azt mondta, hogy nem politikusként, hanem „építőként” az egész országért dolgozott. „Nem kerestem a legkönnyebb, legkevesebb bírálatot kiváltó utat” – mondta. A hatalomátadásról is beszélt, és azt mondta: a mozgalom, amit indítottak, csak most vesz lendületet. Imádkozik azért, hogy az új kormányzat biztonságban és jólétben tartsa Amerikát. Riválisa választási győzelmét azonban továbbra sem ismerte el.

Trump a hagyománnyal szakítva helyi idő szerint reggel hagyja el a Fehér Házat, a marylandi légibázison egy rövid ünnepségen vesz részt, majd floridai birtokára repül. Az utóbbi napokat elszigeteltségben töltő elnök ragaszkodott ahhoz, hogy vörös szőnyeggel és 21 ágyúlövéssel búcsúztassák. Trump az Air Force One elnöki gépen hagyhatja el a fővárost.

Joe Bidenre közben hatalmas nyomás nehezedik, hogy megpróbálja összekovácsolni a mélységesen megosztott országot, ahol több millió Trump-szavazó továbbra is úgy érzi, hogy nem bízhat a vezető médiumokban és hogy a távozó elnök csalások miatt vesztette el a választást.

A politikai gesztusok mellett Bidenre hárul egy sürgetőbb dolog, a Covid-vakcinaprogram levezénylése, amitől a gazdaság talpraállása is függ. Fontos feladat a közel kétezer-milliárd dolláros kárelhárítási csomag elfogadása a kongresszusban. Ehhez azonban meg kell szereznie a még mindig befolyásos szenátusi republikánusok támogatását, amiért viszont cserébe valószínűleg egy időre jegelnie kell a szintén kétezer-milliárd dolláros klímavédelmi programját.

Nyitókép: MTI/AP/J. Scott Applewhite