Már a családlátogatás is tilos a szlovákoknál

Szlovákiában a járvány kritikus szakaszába érkezett, a kormánynak pedig gyorsan kellett cselekednie, mivel a kórházak már kapacitásaik határán működnek. Marek Krajčí egészségügyi miniszter az óév utolsó napján, este hét órakor jelentette be a legújabb szigorításokat.

A járványügyi korlátozások az eddigieknél jóval komolyabb kijárási tilalmat írnak elő, a kivételek nagy részét eltörölték. Az egyik legfontosabb intézkedés, hogy

megszüntették a családlátogatás lehetőségét. Január 1-jétől tilos átmenni az egyik járásból a másikba.

A boltok nagy része továbbra is zárva marad, és bezártak a templomok, melyekbe egészen szilveszter napjáig még korlátozott számban ugyan, de beengedték a hívőket. 2020 utolsó napjáig még síelni is lehetett, ha az ember fel tudott mutatni egy negatív koronavírustesztet, de most már ez a kivétel sem érvényes, mert

a sípályáknak is zárva kell tartaniuk.

A korlátozás kiterjed a szállodákra is. Azok, akiket már elszállásoltak, maradhatnak, de nem hosszabbíthatják meg az ott-tartózkodásukat. A szállodák január 1-től új vendégeket nem fogadhatnak. A kijárási tilalom alól továbbra is kivételt élvez az, aki munkavégzés céljából hagyja el az otthonát, de csak akkor, ha nem tud otthonról dolgozni. Létfontosságú áruk beszerzésének céljából is elhagyhatják az emberek a lakóhelyüket. Akut problémák esetén engedélyezett az orvoslátogatás. A természetben is lehet tartózkodni, de csak az adott járáson belül.

Az egészségügyi miniszter elmondta, hogy jelenleg hat helyszínen zajlik az egészségügyi dolgozók beoltása. Ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy az ünnepek alatt volt olyan nap, amikor az antigén- és PCR-tesztek összesen csaknem 10 ezer új fertőzöttet mutattak ki. Az előrejelzések szerint 2021. január 11-re 3000 és 3600 között lesz a kórházi ellátásra szoruló betegek száma, és 240-280 páciens fog mesterséges lélegeztetésre szorulni.

A helyzet jelenleg Nyitrán a legriasztóbb. A megyeszékhelyen az egyetemi kórház akut szakemberhiánnyal küzd. Marek Hattas polgármester elmondta,

a városnak egy hűtőkamiont is be kellett szereznie, mert a városi temető hűtőházában már nem férnek el a holttestek.

A hűtőkocsi december 3. óta van a nyitrai temetőben, 40 test fér el benne. Az önkormányzat azzal számol, ha megtelik a hűtőkocsi, akkor a városi jégcsarnokban fogják elhelyezni a holttesteket.

Nyitókép: MTI/Komka Péter