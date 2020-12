Tömegek az utcán, gyorsan elfelejtette a karantént London

Múlt szerdán ért véget az angliai karantén, és London belvárosa a hétvégén úgy nézett ki, mintha nem is lenne Covid-járvány.

A Sohóban a pubok, bárok és éttermek zsúfolásig megteltek, az üzletek előtt sorok álltak - az emberek belevetették magukat az életbe. Mindez annak ellenére történt, hogy a brit fővárost a kormány a 2-es készültségi sávba sorolta.

Azaz: igaz, hogy kinyithattak az üzletek, vendéglátóhelyek, fodrászok és sportközpontok, de maradtak a biztonsági távolságra vonatkozó szabályok és

- míg zárt térben nem.

A rendelkezést azonban sajátosan értelmezte az a több ezer ember, aki úgy érezte, visszatért a szabadság.

On the first weekend post-lockdown, a sea of people were seen outside Harrods - and many without masks https://t.co/FEyUu781xb — The Telegraph (@Telegraph) December 6, 2020