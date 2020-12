Újabb nagy hal akadt a szlovák rendőrség horgára. A múlt havi fogás után, amikor korábbi vezető beosztású rendőröket tartóztattak le, most a milliárdos Jaroslav Haščákot is őrizetbe vették a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökség, a NAKA emberei, akik kedd délután gépfegyverrel felszerelkezve jelentek meg a Penta csoport fővárosi irodaházában. Szemtanúk szerint a rendőrök leállíttatták a lifteket, a dolgozóktól pedig elvették a mobiljaikat, lefoglalták a számítógépeiket.

Az aktuality.sk hírportál információi szerint a Penta vezérét előbb kihallgatásra hívta a rendőrség, ahonnan már nem engedték őt szabadon, és vele együtt tértek vissza a pénzügyi csoport székhelyére, a razziára. Haščákot korrupcióval és pénzmosással gyanúsítják.

Az ügyben ugyancsak gyanúsítottként szerepel a Szlovák Titkosszolgálat kémelhárításának korábbi vezetője, Ľubomír Arpáš és a szintén titkosügynök felesége is.

A házaspár a gyanú szerint 194 ezer euró értékben kötött fiktív szerződéseket egy olyan céggel, amely Haščák ellenőrzése alatt áll. A rendőrség szerint az összeg az évekkel ezelőtt készült Gorilla-felvételért járó jutalom volt.

Az úgynevezett Gorilla-aktát ismeretlen személy hozta nyilvánosságra 2011 decemberében, tartalma miatt számos bírálat érte a Penta csoport vezetőit, és országos tüntetések kezdődtek. A Gorilla-hangfelvételen állítólag Haščák hallható, amint politikusokkal a 2005-ös és 2006-os állami üzletekről, közvetítői díjakról és személyi kinevezéséről beszél.

A Penta a pénzügyi csoport szóvivőjén keresztül visszautasította a vádakat. A rendőrség keddi fellépését aránytalannak és indokolatlan erődemonstrációnak tartja. Roman Mikulec szlovák belügyminiszter elmondta, nincsenek részletes információi a házkutatásról. Ugyanakkor visszautasította, hogy a rendőrségi akció politikai megrendelésre történt volna.

Igor Matovič kormányfő a rendőrségi razziával egy időben a közösségi oldalán a következőket írta: „A maffia csak annyira erős, amennyire gyenge az állam.” A márciusi kormányváltás óta egyre magasabb körökben is fokozódik a félelem. Az elmúlt hónapokban maffiózók, ügyészek, bírók, csúcsrendőrök, államtitkárok kezén kattant a bilincs, és most Szlovákia második leggazdagabb embere ellen is eljárás indult.

