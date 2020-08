Pirosra váltott a pozsonyi koronavírus-jelző, súlyos szigorítások jönnek

Az elmúlt napok adatai azt igazolták, hogy

Pozsonyban romlott a járványügyi helyzet.

Elsősorban a szlovák főváros által szervezett rendezvényekre vonatkoznak a megelőző intézkedések. A magánszemélyek által szervezett akcióknál nem avatkoznak be, de ajánlásokat tesznek a kockázat megelőzésére – közölte Katarína Rajčanová, a főpolgármesteri hivatal szóvivője.

„A napokban már betiltottunk egy színházi koncertet, a további rendezvényeket pedig aszerint bíráljuk el, hogy kint vagy bent akarják-e megtartani, megvannak-e a feltételek a megfelelő távolságtartásra és biztonságosak-e a fellépők számára. Ezeket a következő napokban értékeljük ki. A szeptemberi rendezvényeknél, például a várban megrendezett színielőadásokkal vagy a szüreti mulatságokkal kapcsolatban a regionális közegészségügyi hivatal, valamint az egészségügyi minisztérium döntése lesz a mérvadó” – tájékoztatott a szóvivő.

A piros jelzés a szociális- és az idősotthonokra is vonatkozik.

A pozsonykramárei Archa idősek otthonában 115 páciensről gondoskodnak. Nyolcvan százalékuk mozgásképtelen. Oľga Jarošová igazgatónő elmondta, hogy már most felkészülnek a szeptember 2-ától érvénybe lépő intézkedésekre. Ettől az időponttól kezdve minden társasági eseményt, például a szentmisét, a látogatásokat, az ünnepségeket is betiltják. A kezeléseket pedig egyénenként végzik el. Látogatási tilalom lép életbe a lamacsi idősek otthonában is. Ezeket csak a szabadban engedélyezik. A két igazgatónő szerint más óvintézkedésekre nincs szükség.

A főváros korlátozni fogja a múzeumok és egyéb intézmények látogatását is.

Ezenkívül karanténhelyiségeket alakítanak ki a hajléktalanoknak, illetve az egyes létesítmények legfontosabb alkalmazottainak tesztelését is előkészítik. A városháza munkabeosztását szintén az aktuális járványügyi helyzethez igazítják. A városi terepmunkások fokozottabb figyelmet fordítanak a szociális szolgáltatásokra, és elkezdik az egészségügyi segédeszközök osztását.

Richard Sulík gazdasági miniszter szerint már nem várható a lakosok mozgásának olyan mértékű korlátozása, mint tavasszal. A tárcavezető nagy hibának tartaná, ha megint minden boltot és éttermet bezárnánk. Személy szerint a külföldről Szlovákiába érkező emberek intenzívebb tesztelésének örülne. A gazdasági minisztérium már a nyár elején 114 olyan törvénymódosítást hagyott jóvá, amely a vállalkozói környezet javítását volt hivatott szolgálni. Őszre újabb intézkedéscsomagot készítenek elő.

Nyitókép: MTI/Komka Péter