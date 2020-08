Pszichiátriai rendellenességek sújtják a koronavírus túlélőit

Poszttraumás stresszbetegség (PTSD), szorongás, álmatlanság, depresszió – a milánói San Raffaele kórházban 402 olyan túlélőt figyeltek meg, akik súlyos vagy kritikus lefolyású Covid-19 betegségen estek át, miközben a lakosság körülbelül 80 százaléka tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel gyógyul ki a betegségből.

A felmérés szerint annak függvényében, hogy mennyire volt komoly a betegséget kísérő gyulladás, a betegeknél egy vagy több ilyen pszichiátriai rendellenesség jelentkezett.

A 256 férfit és 137 nőt egy hónappal azután vizsgálták meg, hogy hazaengedték őket a kórházból.

Francesco Benedetti professzor, a San Raffaele kórház Pszichiátriai Kutatóközpontjának csoportvezetője szerint

„azonnal nyilvánvalóvá vált, hogy a betegség által előidézett gyulladás kihat a mentális egészségre”.

Benedetti és csapata tanulmánya a Brain, Behavior and Immunity, azaz az Agy, viselkedés, immunitás nevű tudományos folyóiratban jelent meg.

Ebben a korai kutatásban a tudósok a betegek által kitöltött kérdőívekre és kórházi interjúkra hagyatkozva próbálták felmérni a súlyos betegség pszichológiai hatásait. A válaszok szerint a túlélők 40 százaléka szenved álmatlanságban, 31 százaléka depresszióban, 42 százaléka szorongástól és 28 százalék poszttraumatikus stressztől.

A szorongás és a depressziós tünetek különösen a nőknél jelentkeztek, annak ellenére, hogy náluk általában gyengébb a fertőzés, mint a férfiaknál, a női immunrendszer nagyobb ellenálló képessége miatt.

A szerzők szerint

a mentális egészséget romboló következményeket egyrészt magára a fertőzésre adott immunválasz – benne a citokinviharként ismert és például a tüdőt pusztító túlzott immunreakció – válthatja ki.

Másfelől a betegség súlyos változatán átesettek által megélt stigma, a másoktól való elszigeteltség és a mások egészsége miatti aggodalom is.

Az új kutatási eredmények akkor válnak igazán elfogadottá a tudományos világban, ha további és idővel összegző tanulmányok is alátámasztják azokat. Ugyanakkor már most megerősítik azokat az korábbi eredményeket, amelyek szerint a Covid-19 súlyosabb változatainak túlélői hosszan fennmaradó komplikációra és elhúzódó rehabilitációra számíthatnak. Egy másik, júliusi tanulmány szerint a - főként a kórházi intenzív osztályokon kezelt - betegek agykárosodást is szenvedhettek.

