Nem úgy alakulnak a népszerűségi adatok Donald Trump számára, ahogy szeretné és emiatt vannak, akik aggódnak a Republikánus Párton belül: újraválasztható-e az elnök?

– mondta egy neve elhallgatását kérő republikánus kampányilletékes Donald Trump „kedvenc” hírtévéjének, a Fox Newsnak.

„Én is hallottam róla, de szerintem csak akkor lép vissza, ha nem hiszi hogy nyerhet” – reagált a hírre egy másik republikánus.

Az elnök népszerűségi mutatói az utóbbi hetekben indultak meg lefelé a koronavírus-válság kezelése miatt, és amiatt, ahogyan a Fehér Ház reagált a rendőri intézkedés során elhunyt afroamerikai George Floyd halálát követő tüntetésekre és rendbontásokra.

A Trump elleni elfogultsággal nem vádolható Fox News közvélemény-kutatása szerint az elnök

12 ponttal marad le demokratapárti kihívója, Joe Biden mögött.

Egy másik, a RealClearPolitics felmérése szerint 10 pontos a hátránya. Az elnökválasztást gyakran eldöntő ingadozó államok közül sokban szintén Joe Biden vezet. Az olyan republikánus fellegvárakban, mint Texas, pedig holtversenyben van a két jelölt.

Az Independent című lap ezt azzal magyarázta, hogy Trump kezdi elveszíteni az idősebb fehér bőrű szavazók támogatását, akik általában a republikánusok legfontosabb választói.

BREAKING— (thread)GOP operatives are for the first time raising the possibility that @realDonaldTrump could drop out of the race if his poll numbers don’t rebound. Over the weekend I spoke to a sample of major players; one described Trumps current psyche as “fragile.” I’m — Charles Gasparino (@CGasparino) June 28, 2020