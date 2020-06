Milliós földterületeket akar elkobozni a szlovák állam a Beneš-dekrétumokra hivatkozva

Az állami tulajdonban lévő Nemzeti Autópálya-társaság leállította a Pozsonyt elkerülő D4-es autópálya alatti földterületek felvásárlását, mert a Szlovák Földalap kezdeményezésére több millió euró értékű ingatlant akar elkobozni a szlovák állam egyes személyektől, mégpedig azzal az indokkal, hogy a jogosultak felmenői magyar nemzetiségűek voltak, és ezért a Beneš-dekrétumok értelmében a tervezett autópálya alatti földjeiket a tulajdonosaiktól már korábban el kellett volna kobozni.

Az esetre Tomáš Plank ügyvéd hívta fel a figyelmet, aki megkereste az Új Szó napilap pozsonyi szerkesztőségét, és elmondta, védenceitől a Beneš-dekrétumokra hivatkozva több millió euró értékű ingatlant akar elkobozni az állam.

A dekrétumok a második világháború utáni csehszlovák államiságot megalapozó rendeletek, melyek a csehszlovák nemzetállam megteremtése érdekében az ország területén élő magyarok és németek kollektív bűnösségét rögzítették.

A Szlovák Földalap most egész egyszerűen arra hivatkozik, hogy

az egykori tulajdonosok nemzetisége miatt végbe kellett volna mennie az elkobzásnak.

Mivel ez akkor különböző okok miatt, például hibás nyilvántartás vagy lezáratlan tulajdonvita miatt hivatalosan nem minden esetben történt meg, az elkobzást a földalap most végezné el, mert a Beneš-dekrétumokat aláírásuk, azaz 1945 óta még mindig nem törölték a szlovák jogrendből.

„Általában ezek az ügyek nem a nyilvánosság előtt zajlanak.

Nagyon ritkán kerülnek bírósági fázisba. Közigazgatási eljárás keretében folyik a telekrendezés, amely során minden parcellához tartozó iratot átvizsgálnak. Ott találhatják nyomát annak, ha volt egy határozat arról, hogy az adott tulajdonos magyar nemzetiségű, ezért el kell kobozni a földjét. Lehet, hogy ez nem történt meg. Vagy ha meg is próbálták elkobozni, ismeretlen helyen tartózkodott… Ilyen és ehhez hasonló dolgok kerülnek most elő, így akarják most befejezni ezeket az elkobzásokat” – fogalmazott Fiala Bútora János, a strasbourgi emberi jogi perek szakértője.

A legértékesebb telek hozzávetőlegesen 800 ezer eurót, mintegy 277 millió forintot ér, a földalap pedig közel 60 ingatlant akar elkobozni a dekrétumok alapján.

Összesen így több millió euró értékű földtulajdonról van szó.

A kétségbeesett földtulajdonosok tavaly már az akkori közlekedési minisztert, Érsek Árpádot is megkeresték, aki szerint a Nemzeti Autópálya-társaság a Szlovák Földalap kifogásai ellenére hajlik arra, hogy pénzért vásárolja meg a telkeket. A földalap arról tájékoztatta az autópálya-társaságot, hogy szerintük az összes telek valójában elkobzott vagyon. Érsek Árpád ezt másként látja. „Az én véleményem az, hogy minden földtulajdonost, aki bizonyítani tudja, hogy joga volt a földhöz – éljen az illető akár Ausztriában, Magyarországon vagy bárhol a világban – a perújrafelvétel után ki kell elégíteni“ – mondta Érsek Árpád.

A Magyar Közösség Pártja állásfoglalásában mélységesen felháborítónak és elfogadhatatlannak tartja az ügyet. Az MKP rámutat, hogy az állami szervek eljárása szembe megy azzal a korábban hangoztatott hivatalos állásponttal, miszerint a Beneš-dekrétumok már csak a történelem része és ma már nem képezhetik jogfosztó döntések alapját.

