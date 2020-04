Itt a nagy amerikai dilemma: emberéletet mentsenek, vagy a gazdaságot?

Donald Trump azt ígérte, hogy most kedden részletezi elképzeléseit arról, hogy hogyan és mikor pörgessék fel újra az amerikai gazdaságot a koronavírus miatt bevezetett korlátozások után.

Már négyezer fölé nőtt az amerikai halálesetek száma, miközben az Amerikai Allergia- és Fertőzőbetegség-intézet főnöke, Anthony Fauci azt jósolta, hogy

100 ezer és 200 ezer között lesz azoknak a honfitársainak a száma, akit elvisz a Covid-19

– ha a járványellenes lépések nem lesznek sikeresek.

Trump ezek után beszélt arról a hétvégén, hogy meggondolta magát, mert „nincs rosszabb, mint győzelmet ülni a győzelem előtt”.

Fauci később igyekezett finomítani megjegyzésén, és azt mondta: a prognózis matematikai modellre épül, és a legrosszabb forgatókönyvet vázolja fel arra az esetre, ha az emberek nem maradnak otthon. Emellett méltatta, hogy Trump április végéig kiterjesztette a korlátozásokat.

Az elnököt korábban hevesen bírálta több szövetségi állam kormányzója, amikor azzal szembesültek, hogy emelkedett náluk a koronavírus-betegek száma. Trump egyik leghevesebb bírálója egykori barátja, Andrew Cuomo, New York állam demokrata kormányzója.

Az államnak 53 ezer kórházi ágya van, de várhatóan 140 ezerre lesz szüksége, mert jelentősen nőtt a kórházba vitt betegek száma. Cuomo kedden azt mondta: az állam 170 kórházában "háborút folytatnak" a Covid-19 ellen. Hangsúlyozta, hogy a New York-i egészségügyi rendszerben az állami és a magánintézmények "olyan módon és mértékben dolgoznak együtt, mint korábban soha". Elmondta azt is: közölte a kórházak és az egészségügyi intézmények vezetőivel, hogy ez a járvány "teljesen új típusú megközelítést kíván, nem lehet úgy dolgozni, ahogyan eddig mindig is dolgoztunk". Bejelentette továbbá azt is, hogy az öccse, Chris Cuomo, aki a CNN televízió műsorvezetője, megfertőződött a koronavírussal.

Cuomo kezd annyira befolyásossá válni, hogy sajtótájékoztatóit még a vele ideológiailag szembenálló Fox News is élőben adja. Trump pedig azzal viccelődött, hogy inkább őt szeretné ellenfélnek az elnökválasztásokon. Cuomo véget vetett a találgatásoknak, és bejelentette kedden az NBC-nek adott interjúban, hogy nem pályázik az elnökjelöltségre. Kiemelte: nem az elnökjelöltség, hanem a járvány küzdelmeivel kíván foglalkozni, mondván, "most nem a politizálásnak van itt az ideje."

Jelentős munkanélküliség fenyeget

Közben a tengerentúlon felmerült a kellemetlen kérdés:

hány haláleset az ára annak, hogy talpon lehessen tartani a gazdaságot?

Sok vállalkozás tulajdonosa aggódik amiatt, hogy ha meghatározatlan időre haza kell küldenie alkalmazottait, akkor visszafordíthatatlan kárt szenved az üzlet.

Közgazdászok becslése szerint a karanténintézkedések 25 százalékkal csökkenthetik az amerikai termelést, ami több tízmillió állás elvesztéséhez vezethet. A közgazdászok jelentős része ugyanakkor azt is mondja, hogy nincs ellentmondás a lehető legtöbb élet megmentése és a gazdaság megóvása között.

A kiutat szerintük a tesztelés felfuttatása jelentheti. Stephen Moore elnöki tanácsadó a dél-koreai példát említette, mert az ázsiai ország polgárai magasabb arányát tesztelte, mint Amerika. Ezzel csökkentették a fertőzések számát és tovább tudott üzemelni a gazdaság. Moore szerint meg kell vizsgálni azt is:

lehet-e úgy dolgozni, hogy közben az emberek betartsák a biztonságos távolságra vonatkozó szabályokat.

Minnesota kormányzója, Tim Walz azt mondta: az állam nem tudja megengedni magának, hogy betartsa a londoni Imperial College kutatóinak ajánlását, hogy a vakcina piacra dobásáig, azaz akár egy évig „zárva maradjon”. Ezért azt mondta: náluk szigorú kéthetes karanténnal indítanak, hogy a kórházak fel tudjanak készülni, majd lazítják a tilalmat.

Arra számít, hogy a lakosok 28 százalékának nem lesz így munkája a következő hetekben, és 40 százalékának nem lesz jövedelme. A nagy kérdés: a várható könnyítések után mikor merészkedik vissza a GDP kétharmadát adó amerikai fogyasztó az üzletekbe és éttermekbe, ha még mindig tarol a vírus?

Fauci: lassítani lehet a vírus terjedését A társadalmi távolságtartás eredményes, de az új típusú koronavírus járványa továbbra is veszélyes - jelentette ki Anthony Fauci a CNN hírtelevíziónak adott interjújában.



Az allergológiai és fertőző betegségek országos intézetének igazgatója arra hívta fel a figyelmet, hogy az Egyesült Államokban még nem következett be fordulat a Covid-19 betegség terjedésének megakadályozásában. Hozzáfűzte azonban, hogy reményei szerint a meghozott intézkedésekkel lassítani lehet a vírus terjedését.

"Nem tennék erre a tőzsdén, mert nem akarom, hogy bárki is túlzottan bizakodó legyen, csak azt szeretném, hogy folytassuk a megkezdett munkát" - utalt az amerikai tagállamok többségében már életbe léptetett szigorító intézkedésekre.

Nyitókép: MTI/EPA/Justin Lane