Komoly gazdasági figyelmeztetést kapott Szlovákia az Európai Bizottságtól

A felelős költségvetés szempontjából tavaly már 18 uniós tagállam is megelőzte Szlovákiát, a gazdasági növekedés üteme pedig egyre visszafogottabb – áll az Európai Bizottság Pozsonynak megküldött értékelésében, amely azt is megállapítja, hogy a szlovák gazdaság 2003 és 2008 között közelített a leggyorsabban az uniós tagállamokéhoz, 2012-től viszont gyakorlatilag nem emelkedik.

Az Európai Bizottság szlovákiai képviselete mellett működő gazdasági elemzőcsoport a stagnálás okait abban látja, hogy elmaradtak azok a reformok, melyek megkönnyítették volna a gazdasági akadályok leküzdését: kisebb mértékben csökkent az adósság, és az ország nem használta ki kellőképp az elmúlt évek gyors gazdasági növekedését. Lívia Vašáková, az elemzőcsoport vezetője szerint a legrosszabb hír, hogy Szlovákia gazdasági teljesítménye már elmarad az uniós átlagtól.

„A legnagyobb ütemben öt éven keresztül közelítettünk a fejlett uniós tagállamokhoz, 2003-tól kezdődően, amikor a GDP elérte az uniós átlag 75 százalékát.

Az utóbbi nyolc évben viszont már stagnálunk”

– fejtette ki az elemző.

Brüsszel szerint gazdaságpolitikai trendforduló nélkül szemmel látható javulásra nem lehet számítani. Vašáková szerint az alacsony bérköltségekre és a külföldi beruházások támogatására épülő modell már nem alkalmazható, hanem reformokra van szükség. Erre ösztönöz az Európai Bizottság is, amennyiben Szlovákia dinamikus gazdasági növekedést szeretne elérni. Brüsszel úgy véli, változtatásokra van szükség az államigazgatásban és az oktatásügyben, több pénzt kell fordítani a regionális különbségek felszámolására, és nagyobb támogatási összeg kell a kutatásnak is. Míg a munkát terhelő adóbevételek uniós átlaga 50 százalék alatti, addig Szlovákiában ez az arány 54 százalékos. Mindez kihatással van a vállalkozói környezetre is, melynek teljesítőképessége ugyancsak elmarad az uniós átlagtól.

További gondot jelent, hogy Szlovákia az elmúlt években elesett az uniós támogatások egy részétől, mivel nem tudta időben felhasználni a pénzt. A kutatásra és fejlesztésre elkülönített 2,2 milliárd eurót rendkívül lassan hívta le az ország, ez pedig negatívan hatott a gazdasági növekedés ütemére.

