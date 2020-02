EU a briteknek: fair versenyt akarunk és adjátok vissza az Elgin-márványokat!

Az év végéig kellene megállapodni az Európai Unió és a kilépett Nagy-Britannia jövőbeli kapcsolatairól. Bár a híradások gyakran csak a kétoldalú kereskedelmet említik, többek között a tudományos, környezetvédelmi, jogi, biztonsági, egészségügyi oktatási és kulturális együttműködésnek is létre kell hozni az új szabályrendszerét.

Boris Johnson és kormánya keménykedő pozíciót foglalt el azt megelőzően, hogy tárgyalóasztalhoz ült volna az európaiakkal:

a britek köszönik, jól ellesznek úgy is, hogy ha vége a szabadkereskedelemnek és jönnek a vámok, az EU ne akarja rájuk kényszeríteni szabványait.

Most Brüsszel vágott vissza és új követeléseket fogalmazott meg. A korábbinál jobban hangsúlyozta a „fair verseny” garantálását a felek között. Az európai logika szerint ha a britek – esetleg alacsonyabb követelmények alapján gyártott – termékeikkel továbbra is kedvezményesen jutnak be az európai közös piacra, azzal alávágnak a szabványokat betartó és azok költségeit magukra vállaló európai gyártóknak.

A felek kössenek olyan egyezményt, „ami kiállja az idő próbáját” – üzente az EU. A Reuters hírügynökség által látott szövegben emellett utalás történik „az ellopott kulturális kincsek” Londonból történő visszaadására.

Ez Görögország követelésére utal, amely a mai napig szeretné visszaszerezni az Akropoliszról elvitt „Elgin-márványokat”, amelyeket a 19. században egy brit diplomata vett meg az országot akkor megszállva tartó ottomán törököktől.

A 27 fennmaradó EU tagállam nagyköveteinek szerdai napirendjén szerepelt a módosított tárgyalási pozícióról szóló eszmecsere – az álláspontot később az érintett miniszterek hagyják jóvá.

A mostani szövegben hangsúlyosabban szerepelnek az úgynevezett fair játékszabályok.

„A felvázolt partnerségnek ambiciózus, széles körű és kiegyensúlyozott gazdasági partnerségnek kell lennie. Olyan értelemben, hogy elegendő garancia legyen a fair játékszabályokra” – fogalmaz a dokumentum. A Reuters szerint hasonló célokat tűztek ki a nemzetközi tengeri kereskedelem és egy sor más kérdésben is.

A londoni British Múzeumban kiállított Elgin-márványokra utalva a szöveg kimondja:

„a feleknek lépéseket kell tenniük, hogy visszajuttassák a jogtalanul elvitt kulturális tárgyakat a származási helyükre, vagy a kártérítésre.”

Mindeközben a brit kormány és a munkaadók között dúl a vita a kabinet kemény és új, pontozásos bevándorlási rendszeréről, amelyet hónapokon belül elfogadhat a parlament. Ez megszüntetné az „alacsonyan képzett” és „angolul nem beszélő” uniós migránsok alkalmazását, holott a brit mezőgazdaság, vendéglátás, beteggondozás és egyes iparágak is erősen támaszkodnak rájuk.

„Ez abszolút katasztrófa lesz a beteg- és idősgondozásban”

– közölte az érintett szakszervezet, a Unison. „Az alacsonyan képzettnek nevezett állások döntő fontosságúak a jólét és a gazdasági növekedés miatt. Most kizárhatják azokat az embereket, akikre szükségünk van a szolgáltatások miatt” – tette hozzá Tom Hadley, a Munkaerő és Foglalkoztatási Szövetség nevű szervezet egyik igazgatója.

Nyitókép: MTI/EPA/Andy Rain