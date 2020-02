Ciara letarolta Európát, és még nincs vége

4 óra 56 perc alatt repült át New Yorkból Londonba a British Airways egyik Boeing 747-es Jumbója. A gép 1327 km/órás sebességre gyorsult fel az Atlanti-óceán felett áthaladó Ciara viharnak köszönhetően. A rivális Virgin Atlantic gépe mindössze egy perccel volt lassabb és mindkét járat több mint negyedórát vert rá a korábbi rekorder gépre.

A New York és London közötti út általában hat óra körüli, míg a másik irányban 8 órát kell repülni. A korán érkező utasok apró örömével szemben azonban a vihar hatalmas kellemetlenséget okozott, főleg Észak-Európában.

