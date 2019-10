Brexit: a királynő által felsorolt tervekkel a szavazók kedvére tennének

A királynői beszéd a hatalmától megfosztott brit uralkodó és a népképviseletet adó parlament sajátos alkotmányos viszonyát kifejező leglátványosabb esemény. A királynő vagy király, miután szolgája háromszori koppantással kér bebocsáttatást a westminsteri törvényhozásba, a hatalmon lévő kormány programját ismerteti.

A Lordok Házában felszólalva II. Erzsébet arra is kitért, ami most mindenkit foglalkoztat: „Kormányom számára mindig is elsődleges volt, hogy október 31-én megvalósítsa az Egyesült Királyság kilépését az Európai Unióból... kormányom célja, hogy új, a szabadkereskedelmen és baráti együttműködésen alapuló viszonyt építsen ki az Európai Unióval” – mondta a 93 éves uralkodó.

A beszéd gerincét ugyanakkor több mint 20 törvényjavaslat – köztük az esetleges brexitegyezmény végrehajtásáról szóló tervezet – adta.

Ezt akkor vehetik elő, ha Boris Johnson miniszterelnök a jövő hétig egyezségre jut az Unióval a kilépés feltételrendszeréről.

Az egyéb javaslatok sorában kiemelt figyelmet kapott a bűnözés elleni fellépés – különösen a külföldi bűnözők keményebb megbüntetése, az egészségügy és az EU-polgárok számára a szabad mozgás jogát megszűntető és pontrendszerre épülő új bevándorlási rendszer.

Kommentátorok megjegyzik: akármennyire akarja Boris Johnson kormányfő azt sugallni, hogy a brexit menedzselése mellett képes a normál kormányügyek intézésére, kérdéses, hogy meg tudja-e valósítani programját.

Azóta ugyanis, hogy júliusban hatalomra került, kisebbségi kormánya egyetlen parlamenti voksot sem volt képes megnyerni.

Közben gyakorlatilag az összeg brit párt előrehozott választásokat akar, de nem értenek egyet abban hogy ezeket mikor rendezzék meg.

Az ellenzéki Munkáspárt megjegyezte: a királynőt arra használták fel, hogy elmondassák vele a konzervatív párt programbeszédét. Jeremy Corbyn pártvezér alig volt hajlandó válaszolni a konzervatív Boris Johnson kormányfőnek, amikor a hagyománynak megfelelően ketten léptek be a parlamenti ülésterembe.

A beszédről most néhány napos vita indul a parlamentben, és a végén szavazásra bocsájtáják azt. Bár ez nem minősül a Johnson-kormány elleni bizalmatlansági szavazásnak, meggyengítheti Johnson pozícióit.

Közben lapjelentések szerint EU-s vezetők Boris Johnson értésére adták: további engedményeket akarnak az Unió és a britek válási egyezményében. Így a teljes alku ezen a héten születhet meg - csakhogy uniós diplomaták közölték: nem túl bizakodóak, hogy sikerül a határidőre.

Nyitókép: MTI/EPA/Will Oliver