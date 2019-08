A grönlandi ügy kiverte a biztosítékot

„Nem beszélnek Grönland eladásáról? Akkor nem jövök” – ezt üzente az Egyesült Államok egyik leghűségesebb NATO-szövetségesének, Dániának Donald Trump.

Az amerikai elnök szokás szerint a Twitteren jelentette be a diplomáciában szokatlan, sőt, sokkoló döntését. Mint írta, „Dánia nagyon különleges ország, különleges néppel, de Mette Frederiksen miniszterelnök asszony megjegyzései miatt” elhalasztja két hét múlva esedékes koppenhágai útját.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....