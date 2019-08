Újabb fordulat az amerikai-dán Gröndland-vitában

"Dánia nagyon különleges ország, hihetetlen emberekkel, de tekintettel Mette Frederiksen miniszterelnök megjegyzéseire, miszerint nem érdekli őt Grönland megvásárlásának megvitatása, találkozónkat, amelyre két hét múlva került volna sor, elhalasztjuk" - írta mikroblogjában az államfő. Majd megköszönte a dán politikusnak, hogy "világosan beszélt", mert - úgy fogalmazott - "költséget és erőfeszítést takarított meg mind az Egyesült Államok, mind pedig Dánia számára". Trump jelezte: egy későbbi időpontban sor kerül a vizitre.

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....