Zuzana Čaputova: senki nem olyan fontos, vagy befolyásos, hogy a törvény felett álljon

Szombaton hivatalosan is beiktatták tisztségébe Zuzana Čaputovát, Szlovákia első női elnökét. Čaputová az önálló Szlovákia történetének ötödik államfője, aki negyvenhat évesen tölti be ezt a pozíciót. Beiktatása végén magyarul is köszönetet mondott.

A márciusban államfővé választott Zuzana Čaputová az ország legfőbb közjogi méltóságai, a kormány és a többi díszvendég jelenlétében az alkotmánybíróság elnöke előtt tette le a hivatali esküt a Szlovák Filharmónia Épületében.

Ünnepi beszédében kijelentette, hogy minden ember elnöke szeretne lenni. Hangsúlyozta, hogy nem kormányozni, hanem szolgálni szeretné az ország állampolgárait. Konstruktív együttműködést akar a kormánnyal, és azt ígérte, hogy úgy, ahogy eddig, igyekszik majd felülemelkedni a személyes támadásokon.

Szlovákia szerinte sokkal életképesebb annál, mint ahogy az emberek gondolják.

Čaputová szerint sok mindenre büszkék lehetnek Szlovákia állampolgárai, de van, amire nem, és ezekről a dolgokról nyíltan kell beszélni.

Čaputová kiállt az Európai Unió és a NATO mellett, és azt is megjegyezte, hogy fel kell lépni a klímaváltozás ellen is. „Senki nem olyan fontos, vagy befolyásos, hogy a törvény felett álljon“ – üzente Čaputová azoknak az embereknek, akik szerint Szlovákiában a törvény nem vonatkozik egyformán mindenkire.

Az új elnök hangsúlyozta, hogy Szlovákiának mindent meg kell tennie, hogy túllépjen a társadalomban tátongó szakadékokon, melyek megosztják a konzervatív és liberális, vidéki és városi, többségi nemzethez tartozó és kisebbségi embereket.

A zárásban köszönetet mondott a nemzeti kisebbségek nyelvén, így magyarul is.

Zuzana Čaputová beiktatása kapcsán bizakodó a liberális sajtó, az aktuality.sk portál például úgy fogalmaz, az országnak jó hírekre van szüksége és pozitív elvárásokra, és Zuzana Čaputová beiktatási beszéde ebbe a kategóriába tartozik. Az új államfő beiktatási ünnepségének hangulata azt mutatta, hogy az államiság nem absztrakt fogalom, hanem a biztonság és az együvé tartozás konkrét érzését is magában foglalhatja, véli a portál.

Zuzana Caputová új szlovák elnök kezet fog az egyik tisztelőjével a beiktatási ünnepsége után Pozsonyban 2019. június 15-én. Zuzana Caputová személyében először került nő az államfői tisztségbe. A liberális politikus Andrej Kiskát váltotta az ország élén. MTI/EPA/Jakub Gavlak

Zuzana Čaputová 1973-ban született Pozsonyban. A pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karán diplomázott. Egy jogvédő civil szervezet tagjaként a közhatalom nyilvános ellenőrzésének és a köztisztviselők felelősségének témájával foglalkozott, ezenkívül hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a nyilvánosság is beleszólhasson a nagyberuházásokkal kapcsolatos döntéshozatalba. A Mečiar-amnesztiák eltörlése céljából folytatott aláírásgyűjtésbe is aktívan bekapcsolódott. Mindvégig kiemelt figyelmet fordított a környezetvédelemre.

2016-ban Goldman Környezetvédelmi Díjat kapott, amelyet ökológia Oscar-díjnak is neveznek.

Zuzana Čaputová a parlamenten kívüli liberális nézeteket hirdető Progresszív Szlovákia színeiben indult az elnökválasztáson. Március 30-án a szavazatok 59 százalékával megnyerte az elnökválasztás második fordulóját is. Čaputová Andrej Kiskát váltja fel az ország élén, aki korábban bejelentette, hogy pártot alapít és továbbra is aktív kíván maradni a szlovákiai politikai életben.

