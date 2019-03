A turizmus közös fejlesztésében állapodtak meg a V4-ek

A visegrádi országok célja, hogy a Discover Central Europe márkanév alatt egyesülve új potenciális célcsoportokat szólítsanak meg. Szlovákia főképp az Egyesült Államok, Kanada, Oroszország, Kína, a Perzsa öböl országai, valamint Ausztrália felé nyitna.

Bár ez a kezdeményezés 2003 óta létezik, csupán az utóbbi öt évben működött intenzíven. „Az elmúlt évek azonban azt mutatják, hogy jó úton haladunk, ha összefogunk, hiszen így hatékonyabban működik az egész” – mondta Kovács Zoltán, a szlovák közlekedésügyi minisztérium turisztikai részlegének igazgatója, aki hozzátette, hogy Szlovákia akár több pénzt is fektethetne a projektbe, hiszen ezek a források többszörösen is megtérülnének. Kovács azt is elmondta, hogy

a Kínából érkező turisták száma az utóbbi egy évben jelentősen megnőtt. Ezek a turisták azonban csak két-három napig maradnak Szlovákiában.

Az igazgató szerint ez a tájékoztató anyagok tartalmával is összefüggésben lehet, melyekben feltüntetik, hogy Münchenből hajóval el lehet jutni Budapestre, egy rövid pozsonyi megállóval. Az igazgató hozzátette, hogy kapcsolatban vannak az illetékesekkel, és azon dolgoznak, hogy a turisztikai kiadványokban nagyobb hangsúlyt kapjon Szlovákia, hiszen – ahogy Kovács Zoltán fogalmazott – látnivaló bőven akad Szlovákiában is.

Anna Krupka, a lengyel turisztikai és sportminisztérium államtitkára elmondta, hogy a Lengyelországba külföldről érkező turisták száma az utóbbi időben öt százalékkal nőtt, és szeretnék, ha a továbbiakban is növekvő tendenciát mutatna. „A V4-es régió sokszínű, bőven van kínálatunk és közös érdekeink is” – tette hozzá David Koppitz, Csehország régiófejlesztési minisztériumának első helyettese.

Magyarországról Kovács Zoltán, nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár érkezett a találkozóra. Elmondta, hogy politikai szempontból a V4-es országok nagyobb jelentőséggel bírnak, ha együttműködnek.

A visegrádi országok célja tehát, hogy minél hosszabb időre minél több új turista érkezzen, akik a lehető legtöbb pénzt költik el a meglátogatott régióban.

A négy ország képviselői egy 2019-re vonatkozó közös marketingstratégiában is megállapodtak.

Erre a célra összesen 300 ezer eurót fordíthat a négy partnerország.

Nyitókép: Pixabay