Fokozott lesz a rendőri jelenlét Pozsonyban és Prágában

A pozsonyi óvárosi önkormányzat szerint a pozsonyi szilveszteri program idén is követi a világvárosok trendjét, lesz tűzijáték és modern fényshow. December 31-én este tíz órától várják a látogatókat a városközpontba, a Hviezdoslav téri bemelegítő partyra, ahol éjjel kettőig lemezlovas húzza a talpalávalót. A Štúr téren idén is fényjátékkal készülnek, óriási visszaszámláló mutatja majd, hogy hány perc van még hátra 2018-ból. A Rázus rakpart egyedülálló látványvilága is emeli az est fényét. Éjfélkor a Dunáról Johann Strauss Kék Duna keringőjének dallamára lövik fel a tűzijátékot. Ezzel egyidőben a rakparton és a téren folytatódik a fényshow, itt szlovák és cseh klasszikusok művei csendülnek fel.

A városrész és a főváros vezetése fokozott biztonsági intézkedésekkel készül szilveszter éjjelre, nemcsak állami- és városi rendőrből lesz több a terepen, hanem biztonsági őrök és mentősök is gondoskodnak a szórakozók biztonságáról. Az általános érvényű rendelet értelmében és a zavartalan szórakozás érdekében tilos petárdázni a fővárosban. Hat ellenőrző beléptetőkapun engedik be a szórakozni vágyókat a központi zónába, a rendőrök elkobozzák az éles- és veszélyes tárgyakat, valamint az üvegpalackokat.

A szabadtéri rendezvény miatt korlátozzák az autóforgalmat, és módosul a tömegközlekedés, de éjszaka több járatot indítanak.

A szervezők arra kérik a vendégeket, hogy aki teheti, az gyalog vagy tömegközlekedési eszközzel érkezzen.

Prágában sem becsülik alá az óévbúcsúztató vigalmakat. Az Óváros téren 17 órakor kezdődnek a programok az év utolsó napján, és egészen éjfél utánig tartanak. A rengeteg turistát vonzó Václav térről pedig kitiltják az autókat szilveszterkor. Itt van ugyanis a szilveszteri futóverseny célja. Mindkét téren több lesz a rendőr, a mentős és a tűzoltó a megszokottnál.

Ami viszont érdekességnek számít, hogy az újévi tűzijátékot nem éjfél után lövik a magasba a cseh fővárosban, hanem csak másnap, újév napján, délután hat órakor.

A 10 perc 52 másodpercesre tervezett kompozíciónak a Szabad Prága nevet adták a csehek. A fény- és az azt kísérő hangjáték pedig az 1989-es bársonyos forradalom egy-egy jelenetére emlékezteti majd az újévet köszöntőket. A tűzijáték ára eléri az 1,7 millió cseh koronát, azaz mintegy 20 millió forintot.

