Újabb akadály került a brexit útjába

A dolgozók több mint a fele már felmondott abban a brit minisztériumban, amelynek feladata az Európai Unióból való távozás előkészítése és részben levezénylése – állítja a brexitellenes lap, az Independent. Miközben az elmúlt két évben működő kormányzati szerv megpróbálta kidolgozni a brit alkupozíciót, több százan távoztak már más beosztásba a minisztériumból.

A felmondások nyomán a dolgozók átlagéletkora 32 év – és nekik kell munkájukkal támogatni egy olyan összetett alkufolyamatot, amely nemzedékekre meghatározza a szigetország, de Európa más polgárai sorsát is.

Az adatokat a korábban harmadik politikai erőnek számító, mára jelentősen visszaesett, Európa-párti Liberális Demokraták szerezték meg az információ szabadságát garantáló törvények alapján benyújtott kérvénnyel.

A számok megerősíteni látszanak azokat a korábbi híreket, hogy nagyon gyorsan cserélődik az állomány a Dexeu néven emlegetett tárcánál: két év alatt 357-en léptek ki, miközben a teljes létszám 665 fő.

„Gyorsabban cserélődnek, mint az angol Premier League edzői”

– jegyezte meg gunyorosan egy liberális parlamenti képviselő.

A brit kormány ezt úgy próbálta magyarázni, hogy sokan közülük meghatározott és rövid idejű szerződéssel dolgoztak az intézményben.

A dolgozók munkáját nehezíti a politikai eliten, sőt a kormánypárton belül folyó háború arról, hogy milyen alkut is kössön a kilépés utáni kereskedelmi kapcsolatokról Nagy-Britannia és Brüsszel. A széthúzás nyomán maga a tárcát vezető miniszter, David Davis is távozott, és nemrég nyíltan közölte: megvétózza volt főnöke, Theresa May kormányfő alkupozícióját.

Közben nő a megosztott kormányzó konzervatív pártra és a brexitet elfogadó ellenzéki Munkáspártra nehezedő nyomás. Felmérések szerint a két évvel ezelőtti népszavazás kilépésre szavazó brit polgárai közül

több mint két és fél millió meggondolta magát, és inkább maradna az EU-ban.

Ez azt jelenti, hogy ha most tartanák, a maradáspárti tábor nyerné a referendumot. Egymillió „bennmaradó” viszont közben éppenséggel a másik oldalra állt át, a de a mérleg nyelve így is az EU-pártiak irányába billent.

Ennek nyomán egyre hangosabb a kampány, hogy rendezzenek második népszavazást – bár ezen nem a maradásról, hanem az EU-val kötött majdani alku elfogadásáról vagy elvetéséről mondanának véleményt a britek. May miniszterelnök azonban közölte, hogy szó sem lehet erről.

Közben Brüsszel figyelmeztette a tagállamokat: ne küldjék el diplomatáikat a brit kormány által „technikai szemináriumnak” nevezett találkozókra, amelyek szerinte valójában kétoldalú tárgyalások és az egységes európai álláspontot akarják aláásni.

