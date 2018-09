Nagy fordulat jöhet a német belpolitikában

Október 14-én, vasárnap reggel 8 és délután 6 óra között 9,5 millió, legalább egynegyed éve Bajorországban élő és 18. születésnapját betöltött német állampolgár dönthet a 180 tagú tartományi parlament összetételéről. Eddig a legtöbb mandátummal az immár jó fél évszázada egyedül kormányzó Keresztényszociális Unió rendelkezett (CSU), így nem meglepő, hogy Markus Söder miniszterelnök szünet nélkül veri a választási dobot, hogy október 14-e után is hivatalban maradhasson, és a tartomány vezetését ne kelljen megosztania más párt vezetőivel. Márpedig – a legfrissebb közvéleménykutatások alapján – erre nem sok esély mutatkozik, mert jelenleg a párt támogatottsága alig 36 százalék, holott öt évvel korábban még a választók csaknem 48 százaléka rá voksolt.

Markus Söder kiterjedt programmal állt elő a bajor főváros infrastrukturájának lendületes fejlesztéséséről, aminek hátterében alighanem a müncheni választók minél nagyobb számú megnyerése áll. Mert úgy tűnik, hogy München két kerületében is az ellenzéki zöldek, egy továbbiban pedig a szociáldemokraták jelöltje hódíthatja el a mandátumot a kereszténypárttól.

Azonban nemcsak a bajor fővárosban áll rosszul a CSU szénája, ugyanis a legújabb felmérések szerint a zöldek támogatottsága már jóideje 15 százalékos, míg a Szociáldemokrata Párt népszerűsége az elmúlt hetekben némileg erősödött és megközelíti a 14 százalékot. Ezt az arányt már valamivel meghaladta az Alternativa Németországnak (AfD) elnevezésű jobboldali párt, amely a menekültek elleni fellépésével igyekszik most első alkalommal bejutni a bajor törvényhozásba is.

Politikai elemzők szerint a CSU népszerűségét igencsak megtépázta a párt elnöke, Horst Seehofer és a kancellár, Angela Merkel között ismételten fellángolt viszály,

így minden jel arra mutat, hogy kereszténypárt október 14-én elbúcsúzhat az önálló kormányzástól és a jövőben Bajorországban is koalició irányítja majd a tartomány ügyeit. Az új kormány élén ugyan valószínűleg ismét Markus Söder fog állni, de a miniszteri tárcákat meg kell osztania zöldpárti vagy szociáldemokrata politikusokkal, mert az AfD bevonását egy esetleges koalícióba egyelőre bajor földön is kizártnak tartják. A többpárti tartományi kormányzásról pedig feltételezhető, hogy jobban igazodik majd a berlini, szövetségi politikához, és ez éreztetni fogja hatását Bajorország Magyarországhoz fűződő kapcsolatában is .

Nyitókép: MTI/EPA/Andreas Schaad