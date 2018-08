Sok hasznot hajt a dízelbotrány az Egyesült Államokban

A még 2015 őszén kirobbant emissziós botrány miatt az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala közel 3 milliárd dollár büntetéssel sújtotta a világ egyik legnagyobb gépkocsi konszernjét, a Volkswagent a kipuffogó gázokra érvényes amerikai előírások kijátszása miatt. Az összeget a hivatal most a környezetbarát forgalom előmozdítására akarja felhasználni, és mint a Welt am Sonntag című lap értesült, az egyes szövetségi államoknak – kellő indokolás alapján – akár 423 millió dollár is a rendelkezésére áll a levegő tisztaságának javítását célzó tervek megvalósítására. 22 szövetségi állam máris tájékoztatta a hivatalt, hogy pontosan mire akarja fordítani a dollármilliókat.

A német újság szerint a sors fintora, hogy éppen a dízelbotrányból származó összegből akarják csaknem Amerika-szerte a dízelmeghajtású autóbuszok motorját úgy átalakítani, hogy minden szempontból megfeleljenek az igencsak szigorú emissziós követelményeknek.

Ezzel egyidőben jelentős beruházásokat terveznek az elektromos autók népszerűsítését elősegítő áramtankoló láncolat kiépítésére is. Míg Vermont államban a diákokat iskolába szállító autóbuszokat akarják árammal üzemeltetni, Kaliforniában még azt is megpróbálják a rendelkezésére álló közel 425 millió dollárból megvalósítani, hogy a teherforgalom zömét, amit jelenleg gépkocsikkal bonyolítanak az autóutakon, a vasút vegye át.

Washington elöljárói azt vették tervbe, hogy a jövőben csak környezetbarát szemétszállító teherautókat vásárolnak, egyben pedig anyagi ösztönzést nyújtanak azoknak a gépkocsivásárlásra készülő lakosoknak, akik elektromos autót, vagy legalábbis olyan személygépkocsit vesznek, amely gyakorlatilag nem szennyezi a levegőt.

