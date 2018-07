A pokolba vezető útnak nevezte az olasz kormány felhívását a cseh miniszterelnök

A cseh kormányfő elutasító választ adott Guiseppe Conte miniszterelnök felhívására, aki befogadó országokat keres annak a mintegy 450 migránsnak, akiket Linosa szigeténél vett fel az olasz parti őrség hajója szombaton. Andrej Babiš határozottan kijelentette, nem fogadnak be semmiféle migránst.

A cseh miniszterelnök továbbra is azon az állásponton van, hogy az európai országoknak szuverén módon kell eldönteniük, akarnak-e migránsokat befogadni vagy sem.

A kormányfő a ČTK állami hírügynökségnek adott interjújában úgy fogalmazott, Európának jeleznie kell, hogy az illegális bevándorlás megengedhetetlen, és további emberek befogadása a problémát csak tovább bonyolítja.

Egyértelművé tette, hogy

Csehország semmiféle migránst nem fog befogadni, miután az Európai Tanácsban keresztülvitte az önkéntesség elvét,

amelyhez továbbra is eltökélten ragaszkodik.

„Az emberek befogadása nem megoldás, ellenkezőleg, ez csak tovább nehezíti azt a problémát, amellyel Európa küszködik” – tette hozzá a kormányfő a hírügynökségnek elküldött írásos válaszában.

Babiš azt is közölte, hogy megkapta Giuseppe Conte olasz miniszterelnök levelét, de annak tartalmával nem tud azonosulni.

„Az ilyen hozzáállás pokolba vezető út. Ez csak ösztönzést ad az embercsempészeknek és növeli nyereségüket”

– véli a cseh miniszterelnök. Úgy látja: az Európai Uniónak világos jelzést kell adnia, hogy az illegális migrációnak vége, és hogy az illegális migránsokat azonnal vissza kell küldeni származási országukba.

„Azt kell elérnünk, hogy a migránsok el se induljanak otthonról. Ott van szükség a segítségnyújtásra, Európa határain kívül”

– jegyezte meg Babiš.

Csehország a hétvégén határozottan elhatárolódott azoktól az információktól is, melyek szerint az ENSZ pénteken elfogadta volna a világszervezet globális migrációs csomagját. A cseh külügyminisztérium hangsúlyozta, hogy a most elfogadott szöveg jogilag nem kötelező érvényű, és Csehország csak a jövőben dönt arról, csatlakozik-e hozzá. "Csehország kormánya nem tudja, és nem is fogja semmiféle egyetértését adni az illegális migrációhoz" – olvasható a tárca nyilatkozatában.

Nyitókép: (MTI/EPA/Martin Divisek