Figyelmeztetés: ha gond van a gumival, a vétlen autós is másfél milliót fizethet

Manapság sok, jellemzően "rácsúszásos" baleset történik az utakon, amelyek egyik oka a nem megfelelő fékhasználat, illetve a féktáv be nem tartása.

Mint az InfoRádióban Németh Péter, a CLB biztosítási alkusz kommunikációs igazgatója elmondta, Magyarországon öregszik az autópark, ami annak tudható be, hogy egyre kevesebb ember engedheti meg magának, hogy új autót vegyen, hiszen az ár és a fenntartási, javítási költség is magas. Így aztán sokszor a gumin is megy a spórolás, hiszen ha egyszer le kell cserélni egy autón a gumikat – márpedig egyszerre négyet érdemes –, akkor ez akár több százezres költség is lehet, ami sokaknál nagy nehézség. Ezen még akkor is takarékoskodni akarnak az autósok, ha ez balesetveszélyes helyzetek forrása.

"Magyarországon jogszabály nem írja elő a téli vagy nyári gumi használatát, de előírja ezt a biztosítási törvény, és benne is van a biztosítási fedezetekről szóló szerződésekben, hogy megfelelő műszaki állapotú gépjárművel kell részt venni a közlekedésben. Akkor fizet a biztosító, ha a gépjármű megfelelő műszaki állapotban volt. Ennek a megfelelő műszaki állapotnak viszont már részei a gumiabroncsok, a túlságosan kopott vagy teljesen elhasználódott, sérült vagy egyáltalán nem a közlekedési helyzetnek megfelelő gumiabroncs. Emiatt egy kötelező biztosításos károkozás esetén, ha egy ilyen autós a hibás, akár vissza is követelheti a biztosító másfél millió forint összegig az okozott kárt, Illetve akár a teljes cascós kárkifizetést is megtagadhatja adott esetben a biztosító" – figyelmeztetett a következményekre Németh Péter.

Arra is felhívja a figyelmet, hogy nem elég, hogy a gumi téli, a megfelelő állapotot is nézik a biztosítók balesetkor. "Minden gumiabroncson van egy kopásjelző rész, és ez mutatja azt, hogy a barázdák az autó kerekein elég mélyek-e ahhoz, hogy az autót nagy mennyiségű csapadék vagy hó esetén stabilan lehessen irányítani. Ilyenkor

ha a baleset visszavezethető a gumiabroncs állapotára, tehát mondjuk túl hosszú a fékút a sebesség ellenére vagy túlságosan hosszú a sodródás valamelyik oldalirányban, hóban vagy esőben, akkor a biztosító a szemle során bekéri az abroncsot"

– tette hozzá.

A biztosítási szemlénél készül jegyzőkönyv a gumik állapotáról is, de ilyenkor külön kiterjedhet a vizsgálat arra, hogy ez a gumi alkalmas volt-e arra, hogy a gépjármű részt vegyen a forgalomban.

"Márpedig ha a gépjármű műszaki állapotát tekintve bármilyen okból nem alkalmas arra, hogy részt vegyen a forgalomban, akkor az bizony a biztosítási kifizetések megtagadását vonhatja maga után, illetve kötelező biztosítás esetén regressziót" – mondta Németh Péter.