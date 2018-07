Indul a hatodik Martosi Szabadegyetem

„Az otthon itt van” – ezt a mottót kapta idén a július 4. és 8. között megrendezett szabadegyetem, amelyet hagyományteremtő, egyúttal hiánypótló céllal az erdélyi Tusványos mintájára, 2013-ban rendeztek meg először. Az idei Martfesztet a Via Nova Ifjúsági Csoport és a révkomáromi Selye János Egyetem hallgatói önkormányzata szervezi, és a magyar kormány, valamint 12 társszervező támogatásával valósul meg.

A programkínálat tekintetében a ma kezdődő Martfeszt a leggazdagabb. A fesztivál során 16 helyszínen várják programokkal az érdeklődőket. A szabadegyetem védnöke már hagyományosan Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke, akivel már az első nap panelbeszélgetést tartanak. A fórum további résztvevői: Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, illetve Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke.

Az idei Martosi Szabadegyetem vezérfonala: a család, a nemzetpolitika és a kisebbségi érdekérvényesítés kérdésköre az előadásokban is megnyilvánul.

Szintén a nyitónapon beszélget egymással Csóti György, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója és Duray Miklós, de a Minority SafePack kezdeményezéséről is szó esik még az est folyamán. Ez utóbbin Berényi József, a kezdeményezés felvidéki koordinátora, illetve Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke vesz részt.

A szabadegyetem visszatérő és kihagyhatatlan elemének számít a külhoni magyar pártok elnökeinek kerekasztal-beszélgetése is.

Ez a fórum szombaton zajlik majd, Kelemen Hunor (RMDSZ), Pásztor István (Vajdasági Magyar Szövetség), Brenzovics László (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség), Menyhárt József (MKP), illetve Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottsága elnökének részvételével.

A Révkomáromhoz közeli Martoson rendezett programok között idén is fontos szerepet kap a sport, azon belül a futball. A labdarúgó-világbajnokság közvetítése mellett több előadás is kötődik a témához. Ezek közül az egyiken az Európa Ligába bekerült dunaszerdahelyi futballklub, a DAC sikertörténete és jövőbeli tervei kerülnek terítékre. A Martfeszt idei zenei programkínálatában mintegy 30 koncert szerepel, fellép mások mellett az Omega, az Edda és a Tankcsapda is.