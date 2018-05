Megvan az új szlovák rendőrfőnök, de máris támadják

Hosszas várakozás után megvan, ki lesz Szlovákia új rendőrfőnöke. Denisa Saková belügyminiszter Milan Lučanskýt nevezte ki az országos rendőrkapitányság élére, miután Tibor Gašpar eddigi rendőrfőnök a februári újságírógyilkosság után kialakult politikai nyomásnak engedve benyújtotta lemondását. Civil szervezetek és az ellenzék azonban elégedetlen Lučanský kiválasztásával, szerintük a társadalom arculcsapása a kinevezése.

Milan Lučanský 28 éve dolgozik rendőrként. Körzeti rendőrőrsön kezdte, dolgozott a szervezett bűnözés elleni hivatalban, legutóbb pedig a belső ellenőrzési osztályt vezette. Lučanský múltjában vannak fekete foltok, a belügyminiszter viszont azt állítja, minden vitás kérdésben tisztázta magát. Denisa Saková szerint Lučanský egyike volt azoknak, akikben nem volt félsz, és szembeszállt a szervezett bűnözéssel. „Neki és a munkatársainak köszönhető, hogy a legnagyobb maffiafőnököt életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték” – mondta Saková.

Milan Lučanský annak a Tibor Gašparnak a helyét foglalja el a rendőrség élén, aki a Ján Kuciak oknyomozó újságíró és jegyese februári meggyilkolását követő politikai nyomás hatására nyújtotta be lemondását. Gašpar távozását több tízezrek követelték a márciusban és áprilisban megrendezett pozsonyi és vidéki tüntetéseken. A Szlovákia megtisztulását is követelő civil szervezeteket nem nyugtatta meg Lučanský kinevezése. „Egy ellentmondásos erkölcsi profilú személyről van szó, az átlagon felüli vagyonának eredetére soha nem érkezett kielégítő válasz” – jegyezte meg Zuzana Wienk, a Hinni akarunk nevű polgári kezdeményezés vezetője.

Az új rendőrfőnöknek egy 600 ezer eurót érő villája van Turócszentmártonban és egy floridai apartman is a tulajdonában van. Ő azonban azt állítja, a biztonsági átvilágításakor nagyon aprólékosan alátámasztotta, miből vette az ingatlant, és tiszta a lelkiismerete. Nemrég hazugságvizsgálaton is átesett. Lučanský azt is elutasítja, hogy Robert Kaliňák – a Kuciak-gyilkosság miatt szintén távozásra kényszerített belügyminiszter – meghosszabbított keze lett volna.

Juraj Šeliga, a Tisztességes Szlovákiáért nevű civil mozgalom képviselője az új rendőrfőkapitány bemutatását követően megjegyezte: Peter Pellegrini kormányfő és Denisa Saková belügyminiszter nyilvánvalóan nem értette meg, mi történt az utóbbi hónapokban Szlovákiában.