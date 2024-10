Elfeledett városok maradványaira bukkantak a régészek

A két, 2000 méter fölött épült város romjait feltáró kutatócsoport vezetője szerint a felfedezés megváltoztathatja a Selyemútról alkotott képünket - írja a hiradó.hu, a BBC tudósítása nyomán.

A Kelet és Nyugat közötti árucseréről ismert kereskedelmi útvonalakról sokáig úgy vélték, hogy síkságon fekvő településeket kötöttek össze. A régészek azonban a modern technológia segítségével két, magaslaton fekvő várost tártak fel, amelyek a középkori Selyemút egyik fontos kereszteződésénél jöttek létre.

