Újabb látogatók érkeztek a Nemzetközi Űrállomásra

A Bajkonurból szerda este elindított űrhajón Don Pettit amerikai, valamint Alekszej Ovcsinyin és Ivan Vagner orosz asztronauta utazott.

Az orosz űrügynökség már az indítás után közölte, hogy a Szojuz MSz-26 rendben pályára állt.

The Soyuz MS-26 spacecraft hatch was officially opened at 5:58pm ET where @NASA_Astronauts Don Pettit and cosmonauts Alexey Ovichinin and Ivan Vagner were welcomed by the current crew on the International @Space_Station. pic.twitter.com/U51jcVMhdB