Az idei év talán legnagyobb vulkánkitörése történt - videók

A paroxizmális kitörés közeledtét szerencsére még éppen időben, egy nappal korábban észlelték az indonéz vulkanológusok, példaértékű volt a figyelmeztetési rendszer és a lakosok reagálása, így sikerült több mint 800 lakost rendben kitelepíteni Laingpatehi és Pumpente falvakból. Sérülésről, áldozatokról nincs hír – írta összefoglalójában Harangi Szabolcs vulkanológus, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, a Földrajz és Földtudományi Intézet igazgatója, aki a HUN-REN–ELTE Vulkanológiai Kutatócsoportjának vezetője is.

A vulkáni működést rövid időn belül ismétlődő nagyerejű robbanásos kitörések jellemezték. A kitörési felhő április 17-én este

több mint 16 kilométer magasságba jutott és vélhetően a sztratoszféra alját is elérhette.

A kitörési felhőben műholdas megfigyelő eszközökkel mintegy 0,5 millió tonna kén-dioxidot határoztak meg, ami nem kevés, de azért ez nem éri el azt a mennyiséget (minimum 10-20 millió tonna), ami észlelhető hatást jelentene az éghajlatra. A kitörési felhő nagyságát is meghatározták a műholdas képek alapján és összehasonlították más nagy kitörésekkel, ez alapján a VEI=4 kategóriába sorolták az eseményt.

The night sky glowed red and flashed with lightning as Indonesia's Mount Ruang volcano erupted Wednesday evening, forcing hundreds to evacuate. pic.twitter.com/7bwUhi2Bt7 — AccuWeather (@accuweather) April 17, 2024

A VEI a vulkáni robbanásossági index, ami a földrengések nagyságát mérő Richter-skálához hasonlóan osztályozza a vulkánkitöréseket. A VEI skálán 0 és 8 közötti értékek szerepelnek, és mivel logaritmikus skála, így minden fokozat tízszeres különbséget jelent.

A kitörés nagyságát a kitörés során felszínre jutó vulkáni anyag térfogatával jellemzik. A VEI=4 nagyság azt jelenti, hogy

több mint 100 millió köbméter vulkáni anyag zúdult ki. A kitörési felhő kiterjedésének értékelése alapján ez a Ruang esetében 200 millió köbméter lehet, mindez pedig 3 óra alatt.

Mint Harangi Szabolcs összehasonlításképpen rámutatott, a jelenleg egy hónapja zajló izlandi vulkánkitörés során 33 millió köbméter láva terült szét a felszínen, a 2021-es izlandi Fagradalsfjall kitörés 6 hónapja alatt pedig 150 millió köbméter. Ez a kitörés 3 óra alatt nagyobb volt, mint az izlandiak a hosszabb időszak alatt. A vulkánkitörés nagysága tehát nem lebecsülendő, ez évben minden bizonnyal benne lesz az idei legnagyobbak között.

A kitörési felhőben rengeteg volt a villám, a műholdas mérések több mint hétezret jeleztek. Miután a kitörési felhő részlegesen összeomlott, a vulkán oldalán piroklaszt-árak (izzófelhők) rohantak le.

The threat from Indonesia's Mount Ruang volcano, which erupted more than half a dozen times this week, is still not over, says a top volcanology official. More than 6,000 residents of Tagulandang island were forced to evacuate because of the volcanic activity. pic.twitter.com/7YPniNdbtS — DW News (@dwnews) April 21, 2024

Másnap, a vulkáni működés elcsendülését követően látható volt, hogy a korábban zöldellő növényzettel borított vulkán oldalát sötétszürke vulkáni hamu borítja, a piroklaszt-árak eljutottak a parti területre. A helyszíni képes beszámolók szerint a falvakat komoly pusztítás érte.

A települések környékét sok helyen 1–1,5 méter vastag vulkáni hamu borította, a födémek lyukacsosak voltak a becsapódó nagyobb vulkáni kőzetdaraboktól.

A szomszédos, mintegy 10 ezer lakosú Tagulandang szigetet is több centiméter vastag vulkáni hamuréteg borította be.

A tűzhányó több mint 20 éves szünet után lépett működésbe. A 2002. szeptember végén zajlott kitörését szintén VEI=4 nagyságúra tették - emlékeztetett Harangi Szabolcs.

The threat from an Indonesian volcano, Mount Ruang, that has erupted more than half a dozen times this week is not over, the archipelago's top volcanology official told AFP, as the crater belched another ash tower on Saturday.

Full story: https://t.co/POVXukvJtp pic.twitter.com/sEwnkob2yD — AFP News Agency (@AFP) April 20, 2024

A vulkán ritkán aktív, 2002 előtt több mint 50 évig nem volt igazolhatóan kitörése és azelőtt is több évtizedes szunnyadási periódusai voltak. Kitörését a heves robbanásos és a csendesebb, lávadómépítő működés jellemzi. A korábbi kitörések átlagosan egy hónapig tartottak, de volt közöttük néhány napos és hosszabb időszakú (közel egy éves, 1914-15-ben) is, ebből tehát nehéz megmondani meddig fog tartani a mostani kitörés és ha hosszan, és további ehhez hasonló robbanásos események lesznek, akkor a VEI index is nőhet (a VEI=5 nagyság azt jelenti, hogy a kitörés során 1 köbkilométer mennyiségű vulkáni anyag jut a felszínre).

A tűzhányó folyamatos megfigyelés alatt áll továbbra is, ami segít abban, hogy a vulkanológusok figyelmeztetése alapján adott esetben növeljék a vulkán körüli veszélyzónát a mostani 6 kilométeres távolságról, és akkor előfordulhat, hogy Tagulandang szigetéről is ki kell telepíteni a lakosokat.