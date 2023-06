Jevgenyij Prigozsin fegyveresekkel Moszkva felé indult, életbe lépett az „erőd” állapot a fővárosban is

Az állításokat nem lehetett független forrásból megerősíteni, de egy Rosztov-na-Donuból feltöltött videón azt látni, hogy rohamsisakos fegyveresek hatolnak be egy épületbe – a Nexta portál szerint az orosz védelmi minisztérium helyi épületébe –, egy másikon pedig hogy egy díszkővel kirakott sétálóutcán egyenruhások fekszenek fegyverükkel célozva, miközben fiatalok filmezik őket. Az előtérben egy elektromos roller is feltűnik.

Machine gunners at the headquarters of the Southern Military District in #Rostov-on-Don. pic.twitter.com/Kp5G6Sjldi — NEXTA (@nexta_tv) June 24, 2023

Egy további videón tankok, csapatszállító járművek láthatók az orosz Déli Katonai Körzet Székháza előtt, szintén Rosztov-na-Donuban. Vaszilij Golubjev helyi kormányzó arra kérte a lakosokat, hogy ne menjenek a városközpontba.

Wagner forces have made it to the Southern Military District Headquarters in Rostov. pic.twitter.com/BVKmfuWWEm — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023

Egy olyan videó is napvilágot látott, amelyen a Wagner tankjai kikerülik az utakat eltorlaszoló buszokat, miközben orosz katonák tehetetlenül és passzívan figyelik az eseményeket.

A Wagner-vezér közben azt állította, hogy lelőtt egy orosz katonai helikoptert, „miután az civilekre lőtt”.

Prigozsin azzal vádolta meg Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnököt, hogy légicsapásokat rendelt el egységei ellen, annak ellenére, hogy azok civil járművek között haladnak el.

Közben egyes helyi lakosok azt állították, hogy lövöldözés folyik az M4-es észak-déli autópályán Moszkvához közelebb fekvő Voronyezsben. A lakosokat egy katonai menetoszlop áthaladása miatt felszólították, hogy kerüljék el az útvonalat.

A Fehér Ház közölte, hogy a „puccs valós és komoly”, és hogy Joe Biden elnököt tájékoztatták a helyzetről.

Mi történt péntek este és éjszaka?

Jevgenyij Prigozsin egy sor videót adott ki és az egyikben megvádolta az orosz hadsereget azzal, hogy hátba támadta a Wagner egyik táborát, sok embert megölve. Erre hivatkozva az orosz hadvezetést folyamatosan ostorozó Prigozsin közölte: véget vet a moszkvai katonai vezetés „gonoszságának”.

Az este folyamán Moszkva utcáin páncélosok jelentek meg és OMON különleges egységeket küldtek a déloroszországi Rosztovba. (Őket látni egy videón, úttorlaszokat kikerülő tankokat néznek, beavatkozás nélkül).

Az este elterjedt hírek szerint a Wagner több ezer embere a déli városból haladt egy több tízkilométeres menetoszlopban észak, Moszkva felé.

Prigozsin pénteki drámai videobeszéde és vádjai után

az orosz állami tévéhíradó különkiadása minősítette hamisnak a Wagner-főnök ama pénteki videóját, amely szerint az orosz hadsereg rakétákkal támadta meg harcosait és sokan meghaltak közülük.

A videót az ellenzéki Medúza hírportál is elemezte és szintén hamisítványnak nevezte.

A videón valaki egy erdei táborban futva videózik, két oroszul beszélő férfi káromkodásai közepette, egyikük azt mondja, hogy „a szövetséges erők” (tehát az orosz hadsereg) lőtt rájuk. Látható egy tűz, vélhetően egy holttest és egy leszakadt kéz.

The drama continues. Prigozhin publishes a video which he claims shows the aftermath of a rocket attack by the Russian ministry of defence on a Wagner camp. “Many of our guys died…We will make a decision how to respond to this evil. The next move is ours” pic.twitter.com/o7l14yVBMX — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) June 23, 2023

A Wagner vezér erre hivatkozva szólított fel az orosz hadsereg vezetőinek megdöntésére és azt mondta: 25 ezer olyan katonája van, aki „kész véget vetni ennek a káosznak”. Azt mondta, hogy megindulnak, miközben felszólította a polgárokat és a katonákat, hogy támogassák.

Pénteken késő este azt állította, hogy emberei behatolnak Rosztov-na-Donuba (miközben ellenzéki orosz médiumok azt állították, hogy ő maga Szentpéterváron van).

„Átlépték az ukrán határt. A határőrök üdvözölték és megölelték harcosainkat."

„Belépünk Rosztovba. Nem harcolunk gyerekekkel, Sojgu (védelmi miniszter) öl gyerekeket. Ő küldött 18 éveseket ellenünk. Ezek a srácok életben maradnak és hazamennek az anyjukhoz. De mindent lerombolunk, ami utunkat állja” – mondta.

Az orosz hivatalos szervek viszont azt mondták, hogy életbe léptették a „kreposzty” – erőd – állapotot Moszkva és a Rosztov védelmére. A déli városban páncélozott csapatszállító járműveket lehetett látni az utcasarkokon.

CENTER OF MOSCOW NOW



Prigozhin has called on the Russian National Guard to join his side to fight against the Russian Army. pic.twitter.com/lljOXj3NvH — Jason Jay Smart (@officejjsmart) June 23, 2023

Prigozsin pénteken valóságos információs bombázásba kezdett: először posztolt egy hosszú „interjút”, amiben – az ukránok számára valószínűleg szürreális módon szinte minden állításukat igazolta.

Arról, hogy a háború – ezt a tiltott szót használta – hazugságra épült, hogy „az ukránok nem a Donbászt lőtték, hanem az orosz és szakadár erőket a háború előtt”, hogy az orosz hadsereg korántsem „a világ második hadserege”,

hogy a háborúra a katonai vezetésnek volt szüksége, mert „diadal” kellett neki

– és mert Sojgu miniszter marsall akart lenni –, valamint az oligarcháknak (akik a nyugati szankciók miatt elvesztett vagyon kárpótlásául új, oroszországi vagyont kapnak). Azt is mondta, hogy az oroszok gyakorlatilag orosz etnikumú embereket öltek a háborúban a Donbászban, miközben azzal ijesztgették őket, hogy az ukránok a NATO-val karöltve rájuk támadnak.

Prigozhin released today a new interview going over the current state of affairs as well as looking back at the events preceding the start of the "SMO". In this first bit, he explains that the Donbas was plundered by Russians since 2014 and the 2022 war began for reasons very… pic.twitter.com/7jOxrPXeX1 — Dmitri (@wartranslated) June 23, 2023

A művelet második fele szerinte Viktor Medvegycsuk – Putyinhoz közel álló – ukrajnai politikus ukrán elnöki székbe ültetését célozta – aki kapott tőle egy-két keresetlen szót.

Azt is mondta, hogy bosszút akar állni az egyszerű orosz katonákért, akiket az otthon dőzsölő hadvezetés Ukrajnában a halálba küldött. Különösen, mert szerinte Zelenszkij ukrán elnök a háború előtt „készséges volt a megállapodásra”.

FSZB: vádemelés zendülés miatt

Az FSZB biztonsági szolgálat közben közölte: bűnügyi eljárást indítanak a sebtében idegen ügynökké minősített Prigozsin ellen, aki egykor Putyin elnök egyik legközelebbi bizalmasa volt.

A vád „fegyveres lázadás megindítása Oroszországon belül... ami 12-20 évvel büntethető” – írta a TASZSZ.

A Wagner-csoport katonáit két orosz tábornok – köztük a Prigozsinhez közel állónak tartott volt ukrajnai főparancsnok, Szergej Szurovikin – is vezetőjük letartóztatására sürgette videoüzenetekben, hangsúlyozva, hogy a mostani helyzet „az ellenség (az ukránok) kezére játszik”.

Prigozsin az orosz történelem receptjét idézve a katonai vezetés eltávolítását követelte, miközben szerinte Putyin elnöknek rossz információkat adtak – kissé úgy, ahogy annak idején az ország bajaiért az ármánykodó bojárokat hibáztatták, miközben a cár nem tehetett semmiről.

„Ez nem egy katonai puccs, ez az igazságszolgáltatás menete... 25 ezren vagyunk, bárki csatlakozhat hozzánk” – mondta még.

A Kremlben Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő azt mondta, hogy Putyin elnök „tud a Prigozsin körüli helyzetről”.

Későbbi jelentések szerint Putyin konvoja átszáguldott Moszkván, a Kreml felé tartva városon kívüli rezidenciájáról.

Az éjszaka folyamán a hírek egy időre elapadtak, de helyi idő szerint reggel elkezdtek videók megjeleni arról, hogy a Wagner – állítása szerint harc és a katonák ellenállása nélkül – elfoglalta Rosztovot.

Ezt megelőzően, hajnali négy felé jelent meg egy protokolláris Kreml-jelentés Dmitrij Peszkov elnöki szóvivőtől arról, hogy „a biztonsági ügynökségek folyamatosan jelentenek Putyin elnöknek a helyzetről”.