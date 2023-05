Itt megoldás – ellenőrizhető, hogy kiket jelölt be helyettünk a Facebook

Amint arról az Infostart is beszámolt, kínos hiba miatt kell kellett elnézést kérni a Metának a Facebook felhasználóitól: a Facebook automatikusan jelölt be ismerősnek másokat, a valaki rákeresett egy profilra, már ment is az ismerősnek jelölés.

A hibát kijavította a cég, de ettől még a jelöléseket nem törölte. A hvg.hu kiderítette, hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy jelöltünk-e be ismerősnek akaratlanul is valakit a hiba fennállása idején.

Az persze árulkodó jel lehet, ha ismeretlenek igazolják vissza a jelölésünkre, de a Facebook-applikációban mi is ellenőrizhetjük a tevékenységünket: első lépésként az alkalmazás alsó sávjában válasszuk ki az Ismerősök szekciót, majd a jobb felső sarokban, a három pontra bökve megjelenik az Elküldött kérések megtekintése opció, amit kiválasztva máris láthatjuk, hogy kiknek küldtünk jelölést.

A webes Facebookon kattintsunk Az összes elnevezésű, pont alakú menüre, majd a lehetőségek között az Ismerősnek jelölések lehetőséget kiválasztva láthatjuk, hogy kiket jelöltünk be – akarva vagy akaratlanul.

Ezeken a felületeken, ha érintett minket a hiba, visszavonhatjuk a kiküldött jelöléseket, ettől azonban jó eséllyel a másik fél már értesült róla.

Nyitókép: Pixabay