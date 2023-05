Már fenyegető veszély az űrszemét – erről beszéltek Budapesten

Bár napjainkban ezrével keringenek a világűrben a létfontosságú, globális szolgáltatásokat biztosító műholdak, ezek létezése még a mindennapi használatuk közben sem feltétlen tudatosul az emberekben. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen Security, Defence and Outer Space címmel megtartott nemzetközi konferencia kifejezetten arra fókuszált, hogy mit is jelent számukra ezen űreszközök létezése biztonságpolitikai szempontból – ismertette Ferencz Orsolya.

Külön fejezet szólt a technikának az orosz–ukrán háborúra gyakorolt hatásáról, illetve hogy mennyire döntenek el adott esetben egy-egy fegyveres konfliktust, hogy milyen kapcsolat húzódik az űrtechnológia és a terrorizmus elleni harc között, hogy milyen fenyegetések érhetik ezeket az eszközöket – vagy akár a földfelszínt a világűrből –, valamint hogy meg tudnak-e mesterséges vagy természetes okokból semmisülni és ezt miként lehet megelőzni.

"Nagyon széles spektrumú konferencia volt a jogi szabályozási környezet vizsgálatától egészen a tudományos háttérelőadásokig az űridőjárással vagy a földet fenyegető esetleges aszteroidák nyomon követésével kapcsolatban" – tette hozzá a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársa.

A konferencia több előadásán is szó esett az űrszemétről, aminek növekvő sűrűsége miatt ellehetetlenülhet a Föld-közeli pályák használata – emelte ki Ferencz Orsolya. Szintén téma volt az űrforgalom jogi szabályozása, annál is inkább, mert nemcsak az űrszemét, hanem az egyéb űrobjektumok is komoly zavart tudnak okozni egymás tevékenységében.

Magyarország mindig is aktív volt az űrkutatásban, az űrkutatásért felelős miniszteri biztos emlékeztetett, a következő magyar űrhajós a Hungarian to Orbit (Hunor) program keretében várhatóan 2024 végén, 2025 elején fog amerikai együttműködésben, az Axiom Space és a NASA segítségével eljutni a Nemzetközi Űrállomásra. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy az Európai Űrügynökségnek a nagyon komoly és sok éven át előkészített Jupiter missziójában (JUICE – Jupiter Icy Moons Explorer) is van komoly magyar műszerfejlesztés és szerepvállalás.

Nyitókép: DrPixel/Getty Images