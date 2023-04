Ismét támadnak az egyszer már betiltott vegyszerek

Egy, a Nature Geoscience folyóiratban közzétett kutatási eredmény szerint még mindig riasztó ütemben halmozódnak fel a légkörben azok a kémiai anyagok, amelyek használatát épp azért tiltották be, mert lyukat ütöttek az ózonrétegen. Ezeket korábban széles körben használták a légkondicionálók és a hűtőszekrények gyártásánál, ám 2010 óta tilos a használatuk.

A Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology kutatóintézet tudósai meglepve tapasztalták, hogy a vegyi anyagok bizonyos típusainak koncentrációja 2010 óta megemelkedett, 2020-ban pedig rekordot döntött. A kutatás szerint a jelenségért az ezeket kiváltó alternatív anyagok lehetnek a felelősek, ugyanakkor a szakemberek nem tudják, honnan kerülhetnek az anyagok a légkörbe – idézi a The Verge technológiai hírportál a hvg.hu.

Stefan Reimann, az intézet kutatója szerint az ózonréteg az elmúlt néhány évtizedben szerencsére regenerálódott, de ha ezek az anyagok tovább szivárognak a légkörbe, az ismét ronthat majd a helyzeten.

Reimann társaival öt különböző halogénezetett szénhidrogén-származék (CFC) kibocsátásának növekedését észlelték, noha ezeket alkalmazását az ENSZ montreali jegyzőkönyve szerint 2010-re fokozatosan ki kellett volna vonni a gyártásból világszerte. A kutatók korábbi becslése szerint az anyagok kivonásának köszönhetően 2066-ra állhat majd helyre az ózonréteg.

A kutatás azt sugallja, hogy a montreáli jegyzőkönyvben lehet egy olyan kiskapu, ami lehetővé teszi a gyártók számára, hogy tovább használják a CFC-ket a gyártás más folyamatai során. Vagyis ezek felhasználhatók alapanyagként, vagy más vegyi anyag előállításához.

