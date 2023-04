Minden tizedik termékeny korú nőt érint ez a betegség

Minden tizedik termékeny korú nőt érint az endometriózis - hangzott el azon a konferencián, amelyet a betegség megismertetésére, a kutatási és kezelési lehetőségek bemutatására rendeztek Budapesten. Beneda Attila, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős helyettes államtitkára a családtámogatási rendszerről szólva arra is kitért: ahhoz, hogy egy esetlegesen meddőséggel küzdő pár minél hamarabb megkaphassa a megfelelő ellátást, országos hálózat kiépítésére van szükség.

A világszerte 190 millió, Magyarországon több mint kétszázezer reproduktív korban lévő nőt érintő betegségben szenvedők gyakran éveken át járnak orvostól orvosig, és mire fény derül a problémájukra, sokszor már meddőséggel is küzdenek - emelte ki Salamon Adrienn, a Női Egészségért Alapítvány kuratóriumi elnöke a konferencia megnyitóján.

Az endometriózis betegségnél a méh nyálkahártyája a méhen kívül máshol is megtalálható a szervezetben.

Sok kellemetlen, fájdalmas tünet mellett a meddőség egyik gyakori oka is lehet.

A konferenciát nyitó kerekasztal-beszélgetésén Bokor Attila egyetemi docens, az Európai Endometriózis Liga (EEL) alelnöke kiemelte, hogy egy korábbi, nyolc európai és két amerikai endometriózis-centrumban végzett felmérés szerint

az Egyesült Államokban átlagosan kilenc,

Németországban és az Egyesült Királyságban hét, míg

Magyarországon nagyjából négy

évet kell várni a betegség diagnózisának felállításához. Ezért egy szakértői csapattal közösen szakmai ajánlást készítettek, amelynek egyik legfontosabb célja, hogy ez az időtartam csökkenjen. Az orvos kiemelte, hogy az endometriózist már nem csak műtéti úton lehet felismerni, hiszen a hüvelyi ultrahang-vizsgálat is megbízható segítséget adhat a diagnózishoz.

Az ajánlás a serdülőkorú lányok endometriózis-érintettségére is kitér, a szakember nagyon fontosnak nevezte a megfelelő tájékoztatást és a betegség időben történő felismerését.

Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára emlékeztetett: az endometriózis 2018-ban került be azon betegségek közé, amelyekre adókedvezményt lehet igényelni. Hangsúlyozta, hogy a társadalom megfelelő tájékoztatásán túl az egyik legfontosabb feladat a szakmai irányelvek megalkotása és bevezetése, ami folyamatban van. Ez azért is fontos - tette hozzá -, mert a szakmai irányelvből lesz helyi, az adott intézményre vonatkozó kezelési protokoll, valamint a szakmai irányelvből indul ki a finanszírozás is.

Azt mondta: nagyon fontos beruházások történtek az elmúlt években. Ilyenek voltak például az eszközbeszerzési programok, amelyeknek köszönhetően nagy érzékenységű ultrahangkészülékeket használhatnak ma már több intézményben, és ez segíti az orvosokat a betegség korai felismerésében.

Az államtitkár kiemelte: népegészségügyi program is készül az Egészségügyi Világszervezet támogatásával, amelynek része az egészségtudatosság fejlesztése, és egy teljes fejezet foglalkozik majd a nőgyógyászati kórképekkel.

Beneda Attila családügyekért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a kormány az elmúlt tizenkét évben jelentős családtámogatási rendszert épített ki. Ennek köszönhetően több mint harmincféle program segíti a családokat "a szerint, hogy éppen a munkaerőpiaci szerepvállalás, a házasságkötés vagy a gyerekvállalás időszakát élik".

Önmagában ez nem feltétlenül elég ahhoz, hogy minden várt gyermek megszülethessen - mondta, hozzátéve, ezért évek óta együttműködnek az egészségügyi államtitkársággal, hogy megtalálják, miként segíthetnék a fiatal nőket még hatékonyabban a gyermekvállalásban.

Emlékeztetett: az 1980-as években még átlagosan a húszas éveik elején szültek a nők, ez mára kitolódott a harmincas évek elejére. Ahhoz, hogy egy esetlegesen meddőséggel küzdő pár minél hamarabb megkaphassa a megfelelő ellátást, országos hálózat kiépítésére van szükség - hangsúlyozta.

Az a feladatunk, hogy teljesen függetlenül attól, hogy valaki egy vidéki kistelepülésen vagy a fővárosban él, ugyanakkora eséllyel juthasson megfelelő ellátáshoz - mondta. Hozzátette: szükség van a magán- és az állami szolgáltatások rendszerének szabályozására, szétválasztására, ellenőrzésére, a pontos feladatelhatárolásra is.

Fontosnak nevezte, hogy a társadalom minden tagja, nők és férfiak egyaránt tisztában legyenek ennek a betegségnek a tüneteivel, ami segítheti a korai felismerést és a megfelelő időben történő kezelést.

Mire egy nő eljut az endometriózis diagnózisáig, átlagosan hét orvossal találkozik.

Szabó János, az egészségügyi szakmai kollégium háziorvosi tagozatának vezetője elmondta: az alapellátásban azon dolgoznak, hogy ezt a számot legfeljebb háromra csökkentsék. Az alapellátóknak, a házi- és iskolaorvosi szolgálatoknak a szűrés a legfontosabb feladatuk, erre kell majd egy szűrési rendszert kialakítani - mondta.

A beszélgetésen a Lucy applikációt is bemutatták. Ez egy olyan személyre szabható menstruációs és termékenységi naptárt kínáló alkalmazás, amely egy orvosok bevonásával megalkotott algoritmust is futtat. Az alkalmazás a bevitt adatok és tünetnaplók alapján több női betegség, így az endometriózis kiszűrésében is segítséget nyújthat.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd