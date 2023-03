Kritikus biztonsági réseket foltozott be az Apple, tanácsos mihamarabb frissíteni

Magyar idő szerint hétfő este kiadta az iOS/iPadOS 16.4-es, valamint a MacOS 13.3-as frissítését az Apple – írta a hvg.hu.

Az új rendszerverziók több újdonságot is hoztak, például 21 új emoji – állatok, kézmozdulatok és tárgyak – is befutott, és már elérhető a hanghívások esetében a Beszédhang izolálása funkció is.

Emellett újabb „optimalizáció” érkezett a hatóságokat olykor tévesen riasztó Ütközésészlelés funkcióhoz is az iPhone-ok esetében, valamint a webes appok értesítései mostantól megjelennek a főképernyőn.

A 9to5Mac szerint, ha az új funkciók láttán nem is, a biztonsági hibajavítások miatt mindképp érdemes frissíteni, ugyanis több mint 30 hibát – a WatchOS és a tvOS rendszerekre is kiterjedően – javítanak, amik között akadnak súlyosabbak is, amiket hackerek is kihasználhatnak – teszi hozzá a magyar hírportál.

A több tucat biztonsági probléma érintette a Kamera, a Naptár, a CarPlay, a Lokátor, az iCloud, a Fotók, a Podcast és a Safari alkalmazásokat, valamint a Bluetooth-funkciót is. Mélyen, kernelszinten is volt egy hiba, ami távoli kódfuttatást is lehetővé tett a felhasználó tudta nélkül.

