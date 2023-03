Állatoktól indulhatott a koronavírus világjárvány

Erre a következtetésre jutott nemzetközi szakértők egy csoportja. Bár megállapításaikat egyelőre még más szakemberek nem igazolták, a vizsgálatok eredménye egy szakmailag lektorált folyóiratban vár megjelenésre. Továbbra is bizonytalan, hogy kezdte a vírus megbetegíteni az embereket. A most elemzett DNS-t össze kell vetni a vírus evolúciójának adataival, hogy kiderüljön, mi volt előbb.

"Ezek az adatok nem adnak végleges választ arra, hogy kezdődött a pandémia, azonban minden egyes adat fontos, hogy a válaszhoz közelebb jussunk" - mondta pénteken Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) főigazgatója.

A friss tanulmányban elemzett mintákat a vuhani élőállatpiac felületeiről gyűjtötték 2020 elején.

Tedrosz elmondta, hogy a DNS-szekvenciákat a kínai járványügyi központ tudósai nemrég feltöltötték a világ legnagyobb nyilvános vírusadatbázisába, azóta azonban az adatokat eltávolították. Egy francia biológus véletlenül vette észre az információkat, és megosztotta egy kutatócsoporttal, amely Kínán kívül vizsgálja a SARS-CoV-2, vagyis az új típusú koronavírus eredetét.

Az adatok azt mutatják, hogy egy vadkereskedelemben használt standról vett Covid-pozitív minták nyestkutyák génjeit is tartalmazták, ami arra utal, hogy az állatok talán vírusfertőzöttek voltak - közölték a tudósok, akiknek eredményeiről először a The Atlantic amerikai magazin számolt be. "Jó az esélye, hogy azok az állatok, amelyek a DNS-t tartalmazták, a vírust is hordozták" - mondta Stephen Goldstein, a Utah-i Egyetem virológusa, aki részt vett a kutatásban.

"A kínai járványügyi központ által közzétett piaci minták adatai messze a legerősebb bizonyítékok az állati eredet mellett"

- mutatott rá Ray Yip járványügyi szakértő, az amerikai járványügyi központ (CDC) kínai irodájának alapítója, aki nem vett részt az elemzésben.

A WHO Covid-19 technikai vezetője, Maria Van Kerkhove arra hívta fel a figyelmet, hogy az analízis egyetlen állaton belül sem talált vírust, és arra sem talált bizonyítékot, hogy valamely állat embert fertőzött volna meg.

A virológusoknak több mint 12 év kellett, hogy az új típusú koronavírus rokona, a SARS vírus állati eredetét kimutassák. Goldstein és kollégái szerint elemzésük az első szilárd bizonyíték arra, hogy vadon élő állatok is megfertőződhettek a vírussal a piacon. Azonban az is lehetséges, hogy emberek hurcolták a vírust a piacra és fertőzték meg a nyestkutyákat, de az is, hogy fertőzött emberek hagyták a vírus nyomait az állatok mellett. Goldstein azt mondta az AP hírügynökségnek, hogy

kutatócsoportja a héten mutatta be eredményeit egy tanácsadó testületnek, melyet a WHO a Covid-19 eredetének kiderítésével bízott meg.

Mark Woolhouse, az Edinburgh-i Egyetem fertőző betegségeket kutató szakértője azt mondta, az lesz a döntő, amikor a nyestkutyák genetikai szekvenciáit összevetik az új típusú koronavírus evolúciójának adataival. Ha a nyestkutyákról kiderül, hogy Covid-19-ük volt, és a vírusaikról bebizonyosodik, hogy korábbi eredetűek, mint azok, amelyek embereket fertőztek meg, "akkor az lesz a lehető legjobb bizonyíték arra, hogy ez volt az a pont a piacon, amikor a vírus terjedése megindulhatott" - mondta.

