Kilőtték a SpaceX űrhajóját – videók

A Falcon 9 rakétát helyi idő szerint röviddel éjfél után indították útnak a Kennedy űrközpontból. Az Egyesült Arab Emírségekből csaknem nyolcvan érdeklődő nézte végig a helyszínen, amint Szultán an-Nejádi, az arab űrhajós hat hónapos küldetésre indul az űrállomásra.

A Dragon űrkapszulában kelt útra a NASA két űrhajósa, Stephen Bowen és Warren Hoburg, valamint az orosz Andrej Fegyajev is.

Crew-6 is go for launch pic.twitter.com/GEm1MZJIAt — SpaceX (@SpaceX) March 2, 2023