Sikeresen dokkolt a SpaceX űrhajója a Nemzetközi Űrállomáson – videó

Az űrkapszulában egy egyesült arab emírségekbeli asztronauta, Szultán an-Nejádi is helyet kapott a NASA két űrhajósa, Stephen Bowen és Warren Hoburg, valamint az orosz Andrej Fegyajev mellett.

Hoburg, Fegyajev és Nejádi először jár az űrben, Bowennek viszont ez már a negyedik útja. Az október óta fent tartózkodó amerikai–orosz–japán csapatot, Nicole Mannt, Josh Cassadát, Vakata Koicsit és Anna Kikinát váltják, akik pár nap múlva térnek haza.

Hat hónapos missziójuk során az űrhajósokra több mint 200 feladat vár, köztük technikai próbák, illetve az emberi sejtek űrbéli körülmények közötti növekedésének vizsgálata, valamint az égés mikrogravitációs környezetben történő folyamatának tanulmányozása.

Welcome to your new home in orbit, #Crew6! @SpaceX's Dragon Endeavour spacecraft arrived at the @Space_Station and docked at 1:40am ET (0640 UTC). pic.twitter.com/Aa6Xcd5GQZ — NASA (@NASA) March 3, 2023