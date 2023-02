Aszteroida csapódott be az Egyesült Államok déli részén – videó

A Fox News beszámolója szerint egy közel féltonnás, 0,6 méter széles aszteroida maradványai érhették el a felszínt Dél-Texasban helyi idő szerint február 15-én este fél 6 körül – írja a 24.hu. A dallasi KDFW szerint a NASA megerősítette, hogy az objektum darabjaira hullott a légkörben, a törmelékek pedig McAllen közelében csapódhattak be.

A meteorit körülbelül 27 000 mérföld/órás sebességgel száguldott a NASA Meteor Watch szerint, amely a meteoritról posztolt a Facebookon. A légkörbe való behatolás szöge és sebessége, valamint az időjárási radarképek alapján gondolja a NASA, hogy az objektum valószínűleg meteorit. A súlya 1000 font, vagyis nagyjából fél tonna volt, a szélessége nagyjából 60 centiméter (két láb).

A texasi eseményről videó is készült, az alábbi felvételen maga az objektum nem látható, az aszteroida felrobbanása viszont jól hallható. A meteor megfigyeléséről a térségben többen is beszámoltak, többek között két repülőgépről is észlelték.

Az űrhivatal szerint a meteoritok általában nem jelentenek fenyegetést a lakosságra, de a hasonló esetek megerősítik, hogy a bolygóvédelem rendkívül fontos. Bár a Földet eltaláló meteorok többsége teljesen ártalmatlan, időnként súlyos pusztítást tudnak okozni, ezt bizonyította a tíz évvel ezelőtti cseljabinszki robbanás is.

Nyitókép: layritten/Getty Images