Áttörést hozhat a férfi fogamzásgátló prototípusa

Ez elégséges lehet ahhoz, hogy megakadályozza a petesejt megtermékenyítését. A továbbiakban nyulakkal kísérleteznek tovább a kutatók a szer hatásosságának vizsgálatára. Az elképzelés szerint a gyógyszer használói aktus előtt egy órával vennék be a gyógyszert, ezután pedig csak arra kellene figyelniük, mennyi idő telt el annak beszedése óta – írja a BBC.

A módszer a női fogamzásgátló tablettákkal ellentétben nem tartalmaz hormonokat, ez nagy előnye is, mivel

nem állítja le a tesztoszterontermelést.

A tabletta egy sejtes jelzőfehérjét, az úgynevezett oldható adenil-ciklázt gátolja vagy blokkolja, így akadályozza meg a spermiumok mozgását.

A Nature Communicationsben közölt tanulmány szerint egyetlen adag TDI-11861 névre keresztelt gyógyszer hatására a spermák mozgásképtelenek voltak párzás előtt, alatt és után is. A hatás nagyjából három órán át tartott, 24 óra múlva pedig teljesen megszűnt.

Melanie Balbach, a kísérletben részt vevő egyik kutató szerint ez visszafordítható, könnyen használható fogamzásgátlási módszert jelenthet. Ha embereknél is hatékonynak bizonyul, a férfiak akkor vehetik be, amikor szükség van rá, napi szinten hozhatnak döntést termékenységükről. A szexuális úton terjedő betegségek ellen ugyanakkor ez a módszer nem véd: ezek miatt továbbra is szükséges lehet az óvszer használata.

"Bár az évek során számos különböző férfi fogamzásgátlási módszert teszteltek, még egy sem került piacra. Ez megközelítés, amely a spermiumok mozgása szempontjából kritikus fontosságú kulcsenzim kiiktatására irányul, valóban újszerű ötlet. Az a tény, hogy ilyen gyorsan képes hatni és ez gyorsan el is múlik, igazán izgalmas. Ha az egereken végzett kísérletek ugyanolyan hatékonysággal megismételhetők az embereken, akkor ez lehet az a férfi fogamzásgátló megközelítés, amit kerestünk" – fogalmazott Allan Pacey, a Sheffieldi Egyetem andrológus professzora.

Egy másik módszert is kutatnak eközben: ez a spermiumok felszínén lévő fehérje blokkolásával gátolja mozgásukat.

Nyitókép: Pexels.com