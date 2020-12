Nemi betegségek: Magyarországon nem drámai a helyzet, de…

A megelőzés első lépése az edukáció: a tinédzsereknek megfelelő információval kell rendelkezniük arról, hogy milyen veszélyek fenyegethetik az egészségüket és mit tehetnek, hogy megvédjék magukat. Ezt a célt szolgálják a https://megelozes.unicef.hu/ oldalon található, a szülőket, pedagógusokat és magukat a kamaszokat segítő tartalmak, amelyek a fiatalokat is egyre inkább érintő párkapcsolati erőszak elkerülésében is segítséget nyújtanak – olvasható a szervzet sajtóközleményében.

Magyarországon a nemi úton terjedő betegségek bejelentett esetszáma nemzetközi viszonylatban alacsony ugyan,

a növekvő tendencia azonban egyértelműen megfigyelhető,

és mivel a környező országok egy részében nagyobb a fertőzöttség, a megelőzésnek kiemelten fontos szerepe van. Tavaly 791 szifiliszes megbetegedést regisztráltak a hatóságok a 2018-as 680 esethez képest, a gonorrheás (közismertebb nevén tripper vagy kankó) megbetegedések száma pedig egy év alatt 1249-ről 1348-ra nőtt. Új Chlamydia megfertőződésből 913-at jelentettek a 2018-as 780 esethez képest. A 15–19 éves korosztály körében is növekednek az esetszámok minden vizsgált betegségtípus esetében, a szifiliszes megbetegedések száma például 96-ról 122-re ugrott, a Chlamydia fertőzöttség pedig 56-ról 83-ra. A HPV (Human Papilloma Virus) szintén jelentős mértékben terjed, ezekről a betegségekről pedig mind elmondható, hogy a valós esetszám a bejelentettnél jóval magasabb lehet. A HIV-fertőzések esetében 4000 fő körüli a regisztrált esetek száma, a fertőzött gyerekek száma pedig 20 fő alatt van.

HIV-fertőzést nem találtak, mást azonban igen

A Pozitív Élet Alapítvány és a G1 Labordiagnosztikai Kft. együttműködésében 753 várandós VIII. és X. kerületi nő vehetett részt ingyenes szűrővizsgálatokon, amelyekből kiderült, hogy milyen akut, vagy krónikus vírusfertőzésen estek át, be vannak-e oltva Hepatitis B ellen, átestek-e HBV (Hepatitis B), HCV (Hepatitis C), HAV (Hepatitis A), HIV, illetve szifilisz fertőzésen, és hogy krónikus HBV, vagy HCV fertőzöttek-e.

Az UNICEF Magyarország a MAC Aids Fund támogatásával és a Pozitív Élet Alapítvány, a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány és a POME kreatív ügynökség részvételével valósította meg a programját.

A szűréseket végző szakmai stáb nem talált HIV-vírussal fertőzött kismamát a mintába bekerültek között, más fertőzést azonban igen. 203 esetben Hepatitis A, 21 esetben Hepatitis C jelenlétére bukkantak, valamint hat akut szifiliszes esetet is felfedtek. Az érintett betegeket továbbirányították az egészségügyi ellátás megfelelő intézményeihez annak érdekében, hogy a betegséget minél hamarabb kezelni lehessen.

Az UNICEF Magyarország megbízásából a Publicus Intézet 2020 májusában reprezentatív felmérést készített a szexuális nevelés témájában, kitérve a nemi betegségekkel kapcsolatos attitűdökre is, hogy ezáltal is jobban megismerje a társadalom véleményét és igényeit.

A szülők és pedagógusok felelőssge

A megkérdezettek túlnyomó többsége (94 százalék) nyilatkozott úgy, hogy szerinte a szülők feladata a gyermek szexuális nevelése. A társadalom 84 százaléka véli úgy, hogy a pedagógusoknak is feladatuk a szexuális nevelés. Ugyanakkor a mai felnőttek közül a legtöbben (35 százalék) úgy emlékeznek, hogy ők maguk a kortársaiktól, iskolatársaiktól hallottak először az ehhez kapcsolódó témákról és

csak 20 százalékuk mondta, hogy a szülei, vagy más családtagjai beszéltek neki a szexualitásról. Mindössze 14 százalék azoknak az aránya, akik először a tanáraiktól hallottak a témáról.

A válaszadók 55 százaléka szerint a gyerekek sem a nemi betegségekről, sem a biztonságos szexről nem szereznek elegendő tudást az iskolában, vagyis bár mindenki a szülőktől és a pedagógusoktól várja a megoldást, a mai felnőttek is elismerik, hogy ők maguk más forrásokból tájékozódtak.

A felmérés során gyűjtött információk megerősítették, hogy a tinédzserek mellett a szülők és a pedagógusok számára is fontos, hogy a sokak számára kényes témáról építő jelleggel beszélhessenek a fiatalokkal. A honlapon található anyagok, videók és cikkek ebben a párbeszédben nyújtanak segítséget, hiszen a tizenévesek az internetről és egymástól tájékozódva sokszor téves, akár kifejezetten ártalmas információkat kapnak, a szülőket pedig sok esetben valósággal megbénítja, hogy a családban gyakran tabuként kezelt szexualitásról beszéljenek.

A négy, kamaszok számára készült videó azokkal a problémákkal foglalkozik, amelyekkel a szexedukációs szakemberek a leggyakrabban találkoznak: a szexualitásról alkotott téves elképzelések helyreállításával, a pornófogyasztás káros hatásaival, valamint az egészséges szexualitással, érintve a nemi betegségek kérdéskörét is.

Négy videó készült kifejezetten a szülőknek a szexuális edukáció témakörében.

Ezek tisztázzák például, hogy mi a különbség a szexuális edukáció és a felvilágosítás között, elmondják, hogyan lehet megtanítani a gyerekeknek a saját testük határait és a nemet mondás lehetőségét, valamint arról is beszélnek, hogy a gyerekek miért tudnak könnyedén téves információkhoz hozzájutni az internetről vagy a kortársaktól. A kisgyerekes szülők számára hasznosak lehetnek azok a tartalmak is, amelyek támpontokat adnak ahhoz, hogyan vértezzék fel a gyerekeket a szexuális bűncselekmények ellen. Ha egy gyerek már kiskorában megtanulja, hogy a teste felett ő maga rendelkezik és vannak szabályok, amelyeket a felnőttek sem sérthetnek meg, akkor egy esetleges kéretlen közeledés esetén

nagyobb eséllyel ismeri fel a rossz szándékot és kér segítséget egy felelős felnőttől.

A pedagógusok feladata összetett, így a részükre készített háttéranyagok és videók is azok. Ezek segítséget nyújtanak többek között abban, hogy melyek azok a témák, amelyekről szakembernek érdemes beszélnie. Ilyen például a biztonságos szex vagy a fogamzásgátlás mellett a párkapcsolati erőszak figyelmeztető jeleinek témaköre is. Szó esik a tanárok és szülők közös munkájáról, a tanárok és diákok közötti határok megtartásának fontosságáról, és a jelzőrendszer működéséről is.

Tudd, hogy értsd!

A részvevő szervezetek a kamaszok számára különböző képzéseket is szerveztek A POME ügynökség középiskolásokat megcélzó Tudd, hogy értsd! szexedukációs programja során például 90 perces interaktív órákat tartottak önkéntes előadó párok 15-16 éves középiskolásoknak. A párok minden esetben egy orvostanhallgatóból és egy pszichológushallgatóból, egy fiúból és egy lányból álltak. Az órákon a biológiai és a pszichés változások mellett egyéb fontos témákat is átbeszéltek a gyerekekkel: a külső elvárások nyomását, a megfelelő önértékelés fontosságát, a pornófilmekből szűrődő hamis képet, a nemet mondás lehetőségét, valamint a felelős szexuális magatartáson belül a védekezés megfelelő módjait is.

Letölthető segédanyagként a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány elképzelt párbeszédeket mutat be három különböző életkorú gyermek kitalált, de a valóságban gyakran előforduló szituációin keresztül, amelyekkel a szülők, tanárok is szembesülhetnek a szexuális edukációval kapcsolatban. A fiktív helyzeteket saját szakmai tapasztalataikra építették, a felelős felnőttek ugyanis ilyen típusú problémákkal keresik meg őket a leggyakrabban. A segédanyagok megoldási javaslatokat és végiggondolnivalókat tartalmaznak az adott helyzetre nézve.

„Az UNICEF világszerte komoly munkát végez a nemi úton terjedő betegségek kezelése és megfékezése érdekében. Magyarországon szerencsére a fejlődő világhoz képest

nem drámai a helyzet, aggasztó tendenciák azonban megfigyelhetőek, úgyhogy kell foglalkozni a kérdéssel

és nekünk az UNICEF-nél a tinédzserek védelme ebben az elsőszámú feladatunk” – mondta Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója. „Felmérésünk eredménye is jól mutatja, hogy bár a társadalom a tanároktól és a szülőktől várja el, hogy felkészítsék a fiatalokat, a kamaszok általában nem tőlük, hanem egymástól és az internetről szerzik be az információkat. Sok esetben ezek az információk torzítják a valóságot, hamis képet sugároznak és kifejezetten veszélyesek is lehetnek. A betegségek terjedése mellett a fiatal korosztály tagjai között megjelenő párkapcsolati erőszak is egyértelműen a világhálón fellelhető »felnőtt« tartalmak káros mintáinak rovására írható. A megelozes.unicef.hu dedikált oldalon elérhető sokrétű edukációs tartalommal segíteni kívánunk a téma kihívásaival küzdő szülőknek, pedagógusoknak és az érintett fiataloknak egyaránt” – tette hozzá Mészáros Antónia.

„A MAC VIVA GLAM rúzsok és szájfények bevételének száz százaléka az AIDS ellen küzdő szervezetekhez kerül a világ több mint 90 országában: a kezdeményezés ezen idő alatt több mint 500 millió dollárral segítette ezeket a szervezeteket. Az UNICEF Magyarországgal közös program nagyon jó lehetőség a szexuális egészséggel kapcsolatos tudatosság növelésére, valamint a HIV/AIDS és egyéb szexuális betegségek prevenciójára. Bár a HIV-ellenes harc hihetetlen eredményeket hozott eddig, a MAC Cosmetics nagy erőkkel törekszik arra, hogy a pozitív elmozdulás folytatódjon. Ennek érdekében a MAC VIVA Glam 2019-től kibővítette misszióját a HIV/AIDS megelőzés mellett a közösségek szexuális egészségének támogatására is” – mondta a VIVA Glam program részleteiről Todorovits Linda, a MAC Central Europe South brand managere.

