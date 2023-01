Négy hónap alatt a Marsra: ilyen nukleáris rakétával kísérletezik a NASA

Az amerikai védelmi minisztérium kutatásokért felelős részlege (DARPA) és az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) olyan nukleáris meghajtású hajtóművet tesztel, amely segítségével 2027-ben már négy hónap alatt eljuthat egy űrhajó a Mars bolygóra – közölte az űrkutatási hivatal vezetője.

A NASA már évtizedek óta kutatja a nukleáris meghajtás lehetőségeit. Az "atomhajtómű" egy kisebb atomreaktor segítségével hajtaná meg az űrhajót, sokkal hatékonyabban, mint a hagyományos üzemanyagot használó rakétahajtóművek.

Az amerikai űrkutatási hivatal és a védelmi minisztérium együttműködésének célja, hogy a kifejlesztett nukleáris meghajtású hajtómű legkésőbb 2027-ben már szolgálatba állítható legyen, és ezáltal az embereket szállító űrhajók a Holdon túli területeket is elérhetik majd - mondta egy marylandi konferencián Bill Nelson, a NASA igazgatója.

A nukleáris meghajtás segítségével már négy hónap alatt eljuthat majd egy űrsikló legénysége a Marsra.

A Mars-utazás így sokkal elérhetőbb és biztonságosabb lenne, mivel az asztronauták jóval rövidebb ideig lennének kiszolgáltatva a kozmikus sugárzásnak, emellett kevesebb rakományt és élelmiszert kellene szállítaniuk.

