A hajszálak árulkodhatnak az autizmusról

Hajunk lenyomatát őrzi mindannak, aminek szervezetünk korábban ki volt téve: az autizmus diagnózisát segítő módszer, mely önmagában nem elegendő ahhoz, hogy valakinél megállapítsák az autizmus spektrumzavart, arra épít, hogy a bizonyos fémeknek való kitettség hatására is kialakulhat az állapot.

A korai fejlesztési szakaszban járó eszköz 81 százalékos bizonyossággal képes jelezi az autizmust az NBC News cikke szerint.

A kutatók remélik, hogy a technológia segítségével a gyermekek hamarabb juthatnak korai fejlesztéshez, de akár a kisgyermekek részére fejlesztett új gyógyszerek vagy terápiás modellek kifejlesztéséhez is hozzájárulhat használata.

A környezeti hatások elmélete alapján működik

Az autizmus kialakulásának hátterében álló okok továbbra is rejtélyesek, és a LinusBio is részt vesz abban folyamatban lévő, heves vitában arról, mely a környezeti és genetikai háttér tényezőit igyekszik felderíteni. A kutatók számtalan autizmussal összefüggésbe hozható kockázati tényezőt fedeztek fel, köztük a terhesség alatti fertőzéseket, a légszennyezést és az anyai stresszt. Egyes fémekből származó szennyezéseket, amelyekről ismert, hogy idegrendszeri fejlődési problémákat okoznak, szintén összefüggésbe hoztak az autizmussal.

HeatherVolk, a JohnsHopkinsBloombergSchool of PublicHealth mentális egészségügyi tanszékének docense szerint ezek a környezeti tényezők a genetikai alapokhoz adódnak hozzá. Elmondta azt is, hogy az elmúlt tizenöt évben egyre több kutató kezdett el a környezeti hatásokkal foglalkozni.

Az NBC News független szakembereket is megkérdezett arról, mit gondolnak a diagnosztikai eszközről – egybehangzó véleményük szerint bár izgalmasak az elért eredmények, azokat egyelőre óvatosan kell kezelni és arra is szükség van, hogy más kutatócsoportok is meg tudják ismételni azokat.

Mint az évgyűrűk, úgy működik hajunk is

Manish Arora, a Linus Bio vezérigazgatója szerint a módszer megmutatja, milyen szereknek vagy anyagoknak volt kitéve valaki - egy gyermek esetén akár azt is, hogy olyan, a fejlődés szempontjából kritikus fontosságú időszakokban, mint amilyen a harmadik trimeszter, milyen környezeti hatások érték. Ahogyan a fák évgyűrűi, úgy a hajszálak is árulkodnak arról, mi zajlott le korábban a szervezetben. Ez olyan, mintha testünknek lenne egy biztonsági kamerája, amelynek felvételeit kikérhetik a kutatók.

Arora szerint az autizmus diagnózisában nagy gondot jelent jelenleg az, hogy átlagosan négyévesen kapják meg a gyerekek,

ekkorra pedig fontos fejlődési szakaszok zárultak már le.

Az autizmus spektrumzavarra még nem létezik biológiai teszt. Inkább azt követően diagnosztizálják a gyermekeket, hogy a szülők viselkedésbeli eltéréseket észlelnek, mint például a szemkontaktus kerülése, nyelvi késések vagy a mutogatás elmaradása. Ezek a viselkedési formák azonban széles skálán mozognak, és az autizmus más betegségekkel, például figyelemhiányos hiperaktivitással (ADHD), szorongásos és hangulati zavarokkal együtt is előfordulhat. Az érintettek fejlesztése mindig személyre szabott: kérdés, ezt hogyan valósíthatják majd meg azoknál a gyerekeknél, akiknél már a tünetek megjelenése előtt felmerülhet az eszköz segítségével az autizmus gyanúja.

Most jöhet egy nagyobb vizsgálat

A kutatásban japán, svéd és amerikai gyerekek haját vizsgálták meg a módszerrel, összesen 486 gyermeken tesztelve azt. 97 hajminta elemzése során az algoritmus az esetek több mint 96 százalékában helyesen azonosította az autizmus spektrumzavar diagnózisát. A negatív eseteket az esetek 75 százalékában azonosította helyesen.

A vizsgált csoportban 28 autista gyermek volt, ami jóval nagyobb arány, mint az általános populációban.

A következő fázisban kétezer gyermeken szeretnék ismét kipróbálni a módszert. Mivel egy teszt előrejelző értéke attól függ, hogy az adott állapot mennyire elterjedt a vizsgált csoportban, a teszt pontossága csökkenne az általános populációban, ahol az autizmus aránya 2 százalék körül van. Ez az egyik oka annak, hogy a LinusBio csapata úgy tekint az eszközre, mint a diagnózis kialakításának segítőjére. Arora szerint nem szabad kizárólag eszközük felhasználásával diagnózist felállítani.

Cége további állapotok, mint például egyes ráktípusok vagy az ALS diagnózisára is szeretne módszert kidolgozni ugyanezen technológia használatával.

