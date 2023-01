Lezárul egy fontos korszak a windowsos gépek történetében

A Microsoft napokon belül (január 10-én) végleg „nyugdíjazza” három operációs rendszerét, a Windows 7-et és a Windows 8/8.1-et. Előbbinek ráadásul már a kiterjesztett támogatása ér véget. Mindez azzal jár, hogy jövő keddtől kezdődően a három rendszerhez a Microsoft nem szállít többé kritikus frissítéseket, valamint technikai támogatást sem.

A Hvg.hu arra is emlékeztet, hogy februárban a Googel Chrome böngésző utolsó, 109-es változata is kigördül majd Windows 7-re és 8/8.1-re, ezt követően több frissítésre nem számíthatnak majd a 2009-ben és 2012-ben (a 8.1 esetében 2013-ban) kiadott operációs rendszerek felhasználói. Vagyis hosszú távon biztonsági és kompatibilitási problémákkal is szembenézhet az, aki nem vált.

Továbbá a Microsoft saját böngészője, az Edge is elbúcsúztatja az említett operációs rendszereket: szintén a 109-es verziószámú, várhatóan január 12-én érkező változat lesz a legutolsó a rendszerekre.

Tehát egyetlen megoldás maradt: frissíteni újabb rendszerre, Windows 10-re vagy 11-re.

Nyitókép: Paul Faith/PA Images via Getty Images