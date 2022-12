Egy utolsó szelfivel búcsúzott, majd lemerült a NASA Mars-szondája

A Mars-szonda napelemét fedő vastag porréteg miatt hónapok óta lehetett arra számítani, hogy végleg lemerül: vasárnap aztán már nem adott választ a Földről érkező üzenetekre.

"Feltételezhető, hogy az InSight elérte működésének végét.. Nem tudni, mi váltotta ki ezt" - közölte a NASA hétfőn a CBS cikke szerint.

Az űrügynökség már a múlt hónapban figyelmeztetett arra, hogy a következő hetekben befejezheti küldetését az InSight, most pedig azt tették hozzá, hogy nem terveznek heroikus missziót annak érdekében, hogy megpróbálják helyreállítani áramellátását.

- fogalmaztak. Mindettől függetlenül folyamatosan próbálják felvenni a műszerrel a kapcsolatot, hátha válaszol.

A 2018-ban a Marson landoló InSight volt az első műszer, amely marsrengést rögzített. Azóta több mint 1300 ilyen eseményt vett fel francia gyártmányú szeizmométerével, ezek közül többet meteorbecsapódás okozott. A legutóbbi, 2022-es rengést hat órán át tartott.

A múlt héten a NASA szakemberei arról is beszéltek, hogy az InSight nemcsak képekben, hanem hangban is

megörökített egy marsi porördögöt.

A kavargó poroszlop 2021-ben közvetlenül a leszállóegység fölé került, amikor annak mikrofonja be volt kapcsolva.

Más tartozékai nem voltak ilyen sikeresek: német gyártmányú ásó szerkezete, mely hőmérsékletmérést lett volna hivatott lehetővé tenni, mindössze fél méter mélyre jutott a marsi talajban, miközben a cél ötméteres mélységbe történő lejutás volt.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ — NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022