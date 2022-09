Már oxigént gyárt a Perseverance a Marson

A Perseverance marsjáró helyszíni oxigénforrás-hasznosítási kísérlete - ismert nevén MOXIE - oxigént volt képes előállítani egy kísérletben a marsi légkörből. A marsjáró 2021 februárja óta tartózkodik a vörös bolygón, különböző feladatokat teljesítve.

A MOXIE 2021 áprilisában kezdte meg a munkát, azóta hétszer sikerült oxigént szintetizálnia különböző körülmények között. Éjjel, nappal és a földitől eltérő hosszúságú, különböző évszakokban is sikeres volt - írja a CNN cikke.

Minden futtatás idején el tudta érni célját, ami óránként hat gramm oxigén termelése: ez egy kisebb földi fa teljesítményével egyenértékű.

"Ez az első olyan kísérlet, amely egy másik bolygó felszínén található erőforrásokat ténylegesen felhasznál és kémiailag alakít át olyasmivé, ami hasznos lehet egy emberekkel indított küldetés számára. Ebben az értelemben

ez történelmi jelentőségű fejlemény"

- mondta Jeffrey Hoffman, a MOXIE helyettes vezető kutatója, a Massachusetts Institute of Technology repüléstechnikai és űrhajózási tanszékének professzora.

A MOXIE nagyjából akkora, mint egy kenyérpirító, minden kísérlet után lekapcsol, és csak rövid ideig tud futni, hogy a marsjáró egyéb tevékenységeivel összhangban működhessen.

annak érdekében, hogy ott több száz fa kapacitásának megfelelő oxigént termeljenek, majd azt tárolják. Ezáltal a Marson tartózkodók oxigénellátása megoldottá válna, illetve a Földre való visszatéréshez is üzemanyagot tudnának biztosítani az űrhajósokat hazasegítő rakéta számára.

MIT’s MOXIE experiment started making oxygen on Mars in April 2021, when it touched down as part of NASA’s Mars 2020 mission. The instrument is now reliably producing six grams of oxygen per hour — about the rate of a modest tree on Earth. https://t.co/Isgh6kX0S9 pic.twitter.com/17qJC81NNe — Massachusetts Institute of Technology (MIT) (@MIT) September 1, 2022