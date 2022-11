NASA: 2030-ban már emberek élhetnek a Holdon

"Ebben az évtizedben már biztosan lesznek olyan emberek, akik hosszabb ideig fognak élni a Holdon. Lesznek élőhelyeik, lesznek járműveik is a Holdon. Az emberek tudományos munkát végezhetnek majd a felszínén" - mondta Howard Hu a BBC Sunday with Laura Kuenssberg című műsorában.

Hu február óta felel az Orion holdűrhajónak a mélyűr felfedezésével kapcsolatos munkájáért. Azt követően nyilatkozott az ember holdi jövőjéről, hogy az Artemis misszió első lépéseként az Orion legénység nélkül indult holdkerülő expedíciójára - írja a The Guardian.

Az Artemis rakéta október 16-án indította útjára az Oriont a floridai Cape Canaveralből, miután műszaki hibák és hurrikánok miatt többször is késett a misszió startja. Fedélzetén három beöltöztetett bábu utazik csak, a felszerelésükön elhelyezett mérőműszerek a rájuk ható sugárzások és egyéb hatások erejét mérik.

"Ez az első lépés a hosszú távú mélyűrkutatás felé, nemcsak az Egyesült Államok, hanem a világ számára is. Azt hiszem, ez történelmi nap a NASA-nak és mindazoknak érdeklődnek a mélyűr iránt.

Visszamegyünk a Holdra.

Fenntartható programon dolgozunk, ez az a jármű, amely azokat az embereket fogja szállítani, akik újra a Holdra juttatnak minket" - tette hozzá az Orionra utalva.

Az Orion azóta áthaladt pályájának azon részén, amikor a legközelebb kerül a Holdhoz (mintegy 130 kilométerre), majd még további 64 ezer kilométert halad azelőtt, hogy visszafordulna és várhatóan december 11-én a Csendes-óceánban landolna.

A Föld légkörébe való visszatéréskor az űrszonda körülbelül 25 ezer kilométer/órás sebességgel halad majd, ami a hőpajzs hőmérsékletét körülbelül 2800 Celsius-fokra emeli. Várhatóan San Diego partjainál fog megérkezni.

Orion has now reached the Moon, here's how it will get back to Earth on the 11th of December. pic.twitter.com/2vvTw8AZ1Z — Primal Space (@thePrimalSpace) November 21, 2022