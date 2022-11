Ilyen lehet a következő iPhone – jön az Ultra

Ahogy korábban, az Apple 2023 őszén is négy telefon dobhat majd piacra: az iPhone 15-öt, az iPhone 15 Plust, az iPhone 15 Prót (ezek nevei maradnak változatlanok), illetve az iPhone 15 Ultrát, mely a korábbi Pro Max modellek utódja lenne – írja az Index, jelezve: az Ultra elnevezés ugyan nem idegen az Apple termékpalettáján, annyiban mégis furcsa választás, hogy a konkurencia (lásd Samsung) már évek óta él a megnevezéssel csúcskategóris készülékei esetében.

Mint olvasható, a jelenlegi pletykák szerint a jövő évi Apple-csúcsmobil egy eddig még nem látott, frissített megjelenéssel kerül majd a boltokba. A rozsdamentes acél tokot az Apple Watch Ultrában is használt titán válthatja fel, ami egy különleges polírozási eljárásnak köszönhetően viszont nem matt, hanem fényes felületű lesz.

Az almás cég legutóbb 2020-ban frissített a készülékek külső dizájnján, akkor a lekerekített éleket egy robusztusabb, szögletes dizájn váltotta, a jelek szerint azonban az iPhone 15 Pro és 15 Ultra esetében a gyártó visszatér a lekerekített élekhez – de nem úgy, ahogy azt talán elsőre gondolhatnánk. A ShrimpApplePro szivárogtatásai alapján a készülékek továbbra is teljesen sík képernyővel érkeznének és az oldalak is egyenesek maradnának, a görbület csak a keret alsó, a hátlappal érintkező részét érintené. (A görbület mértéke minden bizonnyal nem lesz a renderen ábrázolttal megegyező.)

According to leaker ShrimpApplePro (@VNchocoTaco), the iPhone 15 will feature a new design with rounded edges, similar to the MacBook Pro design



Apple will also use titanium for the body, likely for the Pro models pic.twitter.com/EQvUoJyxQL — Apple Hub (@theapplehub) November 21, 2022