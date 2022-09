Furcsa felfedezés a vízzel kapcsolatban

A brit Cambridge-i Egyetem kutatói a víz egy újfajta halmazállapotát fedezték fel – idézi az Interesting Engineeringet a Hvg.hu. A kutatók szerint szélsőséges nyomásértéken molekuláris szinten nem folyadék, de nem is szilárd. Az erre vonatkozó adatokat a Nature-ben közölték.

A kutatók felfedezése szerint a vízmolekula több állapoton is képeskeresztül menni, ilyen például a hexatikus és a szuperionikus fázis is. Előbbi állapotban a halmazállapota nem folyékony, de nem is szilárd. Venkat Kapil, a publikáció vezető szerzője szerint a hexatikus fázis megegyezik a kétdimenziós anyagokra vonatkozó korábbi elmélettel.

A másik, szuperionikus fázis esetében a víz molekulái úgy rendeződnek el, hogy az oxigén rácsot képez, míg a hidrogén folyamatosan mozog körülötte. Ehhez a fázishoz olyan extrém körülményeket kell teremteni, ami például az Uránusz vagy a Neptunusz magjában uralkodik.

A kutatók egyelőre csak elméleti modellt tudtak felállítani arra vonatkozóan, mi történik a vízzel a nanométerű szinten. Ugyanakkor azt sejtik, hogy a hexatikus fázis megfigyelhető, ha a vizet graféncsatornába zárják – olvasható.

Nyitókép: Pexels.com